Sima Magušinová a Mila Medvedovska chystajú spoločné koncerty

Sima Magušinová a Mila Medvedovska vystúpia s kapelou koncom februára na dvoch spoločných koncertoch, 23. februára v Košiciach a o deň neskôr v Prešove. Slovensko-ukrajinské koncertné spojenie sa udeje pri príležitosti smutného výročia ruskej vojenskej agresie u našich susedov na Ukrajine.





Sima Magušinová je slovenská speváčka a pesničkárka, ktorú netreba obšírne predstavovať. Na konte má šesť štúdiových albumov, píše skladby nielen pre seba, ale aj pre iných interpretov, prípadne aj pre filmové alebo muzikálové projekty.Mila Medvedovska je ukrajinská speváčka a pedagogička spevu, ktorá spolu s desaťročnou dcérou opustila domov v meste Dnipro po ruskej invázii na Ukrajinu v marci 2022. Nevediac, kam vlastne ide, našla útočisko v Bratislave na Slovensku. Vďaka šťastným náhodám sa jej veľmi skoro po príchode podarilo nadviazať kontakty s lokálnou komunitou hudobníkov. Má za sebou vydanie prvého albumu Za dlaňou s klaviristom Danom Špinerom a viacero duetov so známymi slovenskými spevákmi.Práve pri nahrávaní spoločného duetu sa Sima s Milou zoznámili a spriatelili. Skladateľ a klavirista Daniel Špiner, ktorý obe umelkyne sprevádza a ktorý ich prepojil, prišiel s nápadom zhudobniť Otčenáš, jeden z najznámejších textov kresťanského sveta. "Otčenáš s Milou nevnímam ako klasický duet a ani ako klasickú pieseň. Vnímam to hlavne ako modlitbu, ktorú spievame spolu ako dve ženy, ktoré sa modlia za seba, za tú druhú, ale aj za všetko, čo si nesieme v srdci," hovorí o skladbe Sima.Dve hudobníčky sa predstavia na dvoch koncertoch, každá so svojou sólovou tvorbou, ako aj v spoločných duetách. Sprevádzať ich bude kapela v zložení Daniel Špiner (klavír, akordeon), Martin Zajko (gitara), Michal Šelep (kontrabas) a Igor Ajdží Sabo (bicie).Otčenáš video: