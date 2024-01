Šimkovičová prisľúbila, že Fond na podporu národnostných menšín bude naďalej fungovať samostatne

26.1.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) prisľúbila, že Fond na podporu národnostných menšín bude naďalej fungovať samostatne a nebude sa zlučovať s Fondom na podporu umenia . Tvrdí to strana Maďarská aliancia Na stretnutí s predstaviteľmi strany ministerka tiež sľúbila efektívnejšie fungovanie fondov. Do transformačných procesov by mali byť zapojení i zástupcovia národnostných komunít, a tiež splnomocnenec vlády pre rómske menšiny.„Pri rokovaní s premiérom Robertom Ficom sme vyslovili požiadavku na vytvorenie zákona o postavení národnostných menšín. Premiér súhlasil s potrebou kodifikácie legislatívy týkajúcej sa národnostných menšín a jej prípravou poveril splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Ákosa Horonya," uviedol politický subjekt.