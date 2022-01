Sima Magušinová a Peter Bič hodnotia uplynulý rok

Sima Martausová, od júna minulého roka s novým priezviskom Magušinová, aj Peter Bič, líder úspešnej košickej kapely, v poohliadnutí za minulým rokom našli napriek zložitej pandemickej situácii aj viaceré pozitíva.





„Rok 2021 mal pre mňa mnoho pozitívnych a krásnych chvíľ. S kapelou sme v lete mali veľa koncertov a strávili sme pekný čas spoločne, ale aj s našimi fanúšikmi. Zároveň som sa v tom roku vydala a tak sa už volám Magušinová, veľmi sa z toho teším a som za to vďačná. Ak v roku 2021 boli aj nejaké ťažšie chvíle, tie pekné ich určite prevážili,“ zhodnotila rok 2021 pre TASR speváčka.K očakávaniam začínajúceho nového roka dodala: „Verím, že v roku 2022 ma čaká o trošku viac turistických a lezeckých zážitkov, ktoré mi trošku práve teraz chýbajú. Verím, že budeme s mojou rodinou zdraví a šťastní. Chcem žiť hlavne vo vďačnosti za prítomné chvíle, preto veľmi neplánujem, ale sa skôr teším z toho, čo sa práve v mojom živote deje. Neplánujem, no zároveň snívam o mnohých pekných veciach, za ktoré sa aj modlím, no ktoré si nechávam pre seba.“

„Musím povedať, že rok 2021 bol pre nás celkom zaujímavý, aj keď bolo veľa vecí ináč, bola pandémia, boli zatvorené kluby. My sme boli zase zatvorení v štúdiu, nahrávali sme náš nový album Hlava, ktorý vyšiel v novembri. Vydali sme z neho tri single. Dostali sme Cenu SOZA, som za ňu veľmi vďačný. Odohrali sme naše turné Labyrint, ktoré sme trikrát prekladali. Takže tieto veci sme si splnili, tým pádom to bol v podstate aj kladný rok pre nás, aj keď nebol úplne taký, ako sme chceli,“ uviedol k uplynulému roku pre TASR kapelník Peter Bič.



K plánom v roku 2022 doplnil: „Plány sú veľké, chceli by sme urobiť opäť turné k novému albumu Hlava, chceli by sme čo najviac koncertovať, chceli by sme byť s našimi fanúšikmi, priať si to, čo bolo pred rokom 2019, 2020, vrátiť sa do tej doby, keď všetko bolo fajn, mohli sme sa stretávať a užívať si, boli zdraví. Verím že tento rok to už bude vlastne také, ako by sme všetci chceli.“