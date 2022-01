Zástupcovia kultúry sú zaskočení zo schválených opatrení a žiadajú o ich prehodnotenie, Hegerovi zaslali otvorený list

Ostali zaskočení

Žiadosť o prepracovanie Kultúrneho semafora

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia kultúry žiadajú prehodnotiť schválené opatrenia. Vláde SR a premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) zaslali otvorený list, v ktorom zadefinovali päť požiadaviek k navrhovaným opatreniam fungovania kultúry v čase pandémie. Otvorený list poskytla Hudobná únia Slovenska.Predstavitelia kultúry žiadajú čo najrýchlejšie osobné stretnutie zástupcov s predsedom vlády Eduardom Hegerom, ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO) a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO).Ďalej navrhujú "prehodnotiť a zmeniť podmienky otvorenia kultúrnych podujatí od 18. januára tak, aby ich bolo možné vôbec realizovať bez ďalších reálnych strát, a to minimálne v 50 percentách kapacít kultúrnych priestorov".„V piatok 7. januára sme rovnako my, ako aj celá kultúrna obec, zostali veľmi nepríjemne prekvapení a zaskočení, keďže opäť bez prizvania akéhokoľvek zástupcu kultúry, či už zriaďovanej, alebo nezriaďovanej, ste ako vláda SR rozhodli o ‚otvorení kultúry‘ v takom režime, ktorý je pre nás neprijateľný a pôsobí skôr ako alibistický krok, ba až ako výsmech celej našej komunite,“ uviedli v liste.Zástupcovia kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku a iniciatívy Otvorme kultúru ďalej žiadajú do 31. januára pripraviť a oznámiť konkrétne kroky na ozdravenie kultúrnych inštitúcií, umelcov, pracovníkov v kultúre a kultúrnych podujatí. Taktiež volajú za účasti a v spolupráci so zástupcami kultúry prepracovať Kultúrny semafor. Ten je podľa nich neaktuálny a príliš obmedzujúci. Nový semafor by mal byť spustený do 1. februára.V otvorenom liste tiež požadujú umožniť účasť na kultúrnych podujatiach v režime OTP, nielen OP. „Sme presvedčení, že neumožnenie účasti otestovaných (epidemicky najbezpečnejších) na kultúrnych podujatiach je nielen diskriminačné a nesprávne, ale je to aj jav, ktorý veľmi rozdeľuje, frustruje a unavuje našu spoločnosť,“ uzavreli.