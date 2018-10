Sima Martausová pripravuje vianočné koncerty Čaro obyčajných vecí

Na archívnej snímke speváčka Sima Martausová. Foto: TASR/Michal Svítok Na archívnej snímke speváčka Sima Martausová. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 8. októbra – Pod názvom Čaro obyčajných vecí odohrá Sima Martausová sériu troch predvianočných koncertov, prvý 3. decembra v športovej hale na bratislavských Pasienkoch. Druhým bude vystúpenie 10. decembra v Košiciach, tretím 18. decembra v Žiline. Speváčka sa predstaví v trocha inej zostave, jej piesne zaznejú v sprievode sláčikového kvarteta. TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.



"Vianočné koncerty sme nazvali Čaro obyčajných vecí preto, lebo sa tak bude volať môj najnovší singel, ale aj preto, že sa mi jednoducho len páčilo tie koncerty tak nazvať. Podľa mňa je život zložený hlavne z obyčajných vecí, ktorým dáva čaro a výnimočnosť náš pohľad na ne. Pre každého je to niečo iné," vysvetľuje Sima Martausová.



Sima vie krásu sveta okolo nás dokonale precítiť a potom pretaviť aj do svojej hudby. Jej pesničky sú presne o pekných maličkostiach, ktoré nás obklopujú. "Minule na túre som si napríklad uvedomila, ako mi voňajú skaly. Alebo aké je nádherné, keď padajú listy do rieky. Nikoho nechcem poúčať, v čom má vidieť čaro. To je každého osobná vec. Mňa vedeli vždy nadchýnať maličkosti, ale rovnako veľké veci, ktoré nie sú obyčajné na prvý pohľad. Baví ma uvedomovať si, že niečo, čo nemusí byť na prvý pohľad ohurujúce, je pre mňa predsa výnimočné a má svoje nenahraditeľné čaro," dodáva speváčka.



Vianočné koncerty v jej podaní budú mať inú podobu. "Budú to komornejšie koncerty, na ktorých budeme hrať so sláčikovým kvartetom. V tejto chvíli už pomaly vyberáme skladby, ktoré by sme ľuďom radi zahrali. Určite budeme hrať aj staršie piesne, ale rada by som ľuďom predstavila aj zopár úplných noviniek, medzi nimi pieseň Nenahraditeľná, ktoré budú aj na našom pripravovanom CD," doplnila Martausová.