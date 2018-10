Počas košickej Bielej noci vyšlo do ulíc za umením vyše 60 000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR Dano Veselský Ilustračné foto. Foto: TASR Dano Veselský

Košice 8. októbra (TASR) - Deviaty ročník festivalu súčasného umenia Biela noc prilákal v Košiciach podľa organizátorov viac ako 60.000 návštevníkov a podujatie tým potvrdilo svoju výnimočnosť.Festival sa konal v sobotnú noc, niektoré inštalácie však boli prístupné od piatka až do nedele. "Počas sobotňajšej noci som prechádzala mestom a sledovala reakcie návštevníkov, ktoré sa menili od diela k dielu, boli plné rôznorodých emócií od úžasu, nadšenia, spontánnych potleskov či hrobového ticha pri o niečo dramatickejších dielach. Čo bolo najkrajšie, je fakt, že tisíce ľudí sa v uliciach mesta rozprávali o umení, jednotlivých dielach a vznikali rôzne zaujímavé dialógy, v ktorých sa umenie stalo centrom ich záujmu," uviedla v pondelok riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.Dominantou Bielej noci sa stala svetelná inštalácia Srdce mesta, ktorá pracovala s architektúrou severnej veže Dómu Sv. Alžbety. Veľký záujem vzbudili priestorové diela imerzívneho charakteru, teda tie, ktoré návštevníkov doslova obklopili a vtiahli dovnútra deja.Dlhé rady sa napríklad tvorili pred nádvorím Východoslovenskej galérie (VSG), ktoré sa vplyvom viac než 5000 svetelných bodov z dielne umelcov Squidsoup premenilo na pulzujúci svetelný les. Na Alžbetinej ulici dominovalo dielo japonského umelca Yasuhira Chidu, ktorý pripravil vesmírny zážitok zenovej atmosféry.Početní návštevníci vstúpili aj do veľkorozmernej pružnej pavučiny z dielne rakúskych architektov Numen/For Use na nádvorí Kulturparku. Silným zážitkom bol svetelný tunel Francúza Guillauma Marmina či atmosférická Galaxia Roba Farkaša na Strojárenskej. Jedným z vrcholov bol aj pôsobivý videomapping od košických Nano Vjs, ktorí rozpohybovali fasádu budovy Štátnej vedeckej knižnice.Nový formát BN víkend, ktorý predĺžil možnosť obdivovať umelecké diela, sa podľa organizátorov osvedčil, rovnako aj nápad posunúť festivalovú trasu až na Letnú ulicu v rámci spolupráce s Fakultou umení Technickej univerzity Košice.Biela noc, ktorá v metropole východu už tradične predchádza nedeľňajšiemu Medzinárodnému maratónu mieru (MMM), je najväčším a najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku. Okrem Košíc sa od roku 2015 koná aj v Bratislave.