Sima Martausová zverejnila singel Čaro obyčajných vecí

Krásy bežných dní života

Vo videoklipe sú reálni ľudia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 13. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka a hudobníčka Sima Martausová zverejnila spolu s videoklipom singel Čaro obyčajných vecí.Novinka je o ľuďoch, ktorí mladú interpretku ovplyvnili, a o kráse bežných radostí života."Táto skladba vznikla po tom, čo som si pár dní v hlave akoby 'premietala videoklip’, v ktorom som si pripomínala niektorých ľudí, ktorých som v živote stretla a zanechali vo mne istú stopu. Je teda o obyčajných ľuďoch, ktorí majú pre mňa neobyčajné čaro. Je o bežných krásnych veciach a momentoch. Práve tie sú totiž pre mňa tie najkrajšie," priblížila Martausová.Skladba je netradičná tým, že v nej rodáčku z Považskej Bystrice sprevádza safoxón. "Čo je pre mňa ešte zaujímavé pri tejto piesni je to, že počas celej skladby znie aj saxofón, na ktorý hrá saxofonista, môj kamarát Michal Žáček. Preto tú pieseň vnímam trošku aj ako taký duet mňa a jeho,“ skonštatovala speváčka.Vo videoklipe k Čaru obyčajných vecí si zahrali ľudia, o ktorých Martausová pieseň zložila. "Do klipu som oslovila priamo tých ľudí, o ktorých som tú pieseň zložila. Už keď som ju skladala, tak som mala predstavu, že by sa mi páčilo, keby boli vo videoklipe reálni ľudia, o ktorých tá pieseň je. Podarilo sa mi prehovoriť skoro všetkých, akurát možno len jedna výnimka tam je, keď sme oslovili náhradníka," dodala muzikantka.