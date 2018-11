RADÍME: Zasnežené auto na cestu nepatrí

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Každý vodič, ktorý si v zime nájde svoje auto pokryté vrstvou snehu alebo námrazou, by si mal nájsť čas na ich dôkladné odstránenie z karosérie skôr, než sadne za volant. Sneh alebo kúsky ľadu môžu na ceste ohroziť ostatných vodičov a spôsobiť nehodu."V prípade nehody s nesprávne očisteným autom si môže vodič vyrobiť problémy tak s políciou, ako aj poisťovňou. V zime majte vždy po ruke metličku na sneh a odolnú škrabku na ľad. Odporúčame tiež včas zabezpečiť nemrznúcu zmes do ostrekovačov a pravidelne kontrolovať jej množstvo. Čelné sklo treba mať vždy čisté a s dobrou viditeľnosťou," radí Lenka Lendacká zo Škoda Auto Slovensko.Ako ďalej zdôrazňuje, brzdy musia byť v stopercentnom stave. Ak chcú mať motoristi stopercentnú istotu, že ich brzdy sú funkčné a spoľahlivé, mal by využiť služby autorizovaného servisu, ktorý ich vodičom komplexne skontroluje.V zime by sa vodič mal vyhýbať prudkému brzdeniu a vysokým rýchlostiam. Dážď, sneh či ľad výrazne predlžuje brzdnú dráhu a prináša hrozbu straty kontroly nad ovládaním auta."Zrýchľujte plynulo, dodržiavajte väčšiu vzdialenosť medzi autami a pri brzdení nerobte trhavé pohyby volantom, ktoré by mohli mať za následok šmyk. Ak idete na hory, rozhodne si pribaľte snehové reťaze," zdôrazňuje Lendacká.