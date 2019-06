Šimečka a Hojsík sú v EP členmi frakcie Obnovme Európu

Na archívnej snímke Michal Šimečka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel 12. júna (TASR) - Dvaja slovenskí europoslanci, ktorí budú v novom zložení Európskeho parlamentu (EP) zastupovať stranu Progresívne Slovensko (PS), posilnia v zákonodarnom zbore EÚ politickú skupinu liberálov a demokratov, ktorá sa v stredu zo značky ALDE premenovala na Obnovme Európu. Pre TASR to potvrdili Michal Šimečka aj Martin Hojsík.Tretia najsilnejšia politická frakcia v europarlamente sa na stredajšej ustanovujúcej schôdzi v Bruseli premenovala z Aliancie liberálov a demokratov pre Európu (ALDE) na frakciu s názvom Obnovme Európu. Šimečka sa ako vedúci dvojčlennej slovenskej delegácie liberálov v EP na tejto schôdzi zúčastnil a vysvetlil, že logika, ktorá stála za zmenou názvu, je v tom, že k doterajšej značke pribudli francúzski centristickí poslanci z platformy prezidenta Emmanuela Macrona, osem nových členov pribudlo z politickej koalície v Rumunsku a po dvoch nových členoch do frakcie pribudlo napríklad aj z Maďarska a Slovenska. SR bola naposledy zastúpená medzi liberálmi v siedmom volebnom období EP poslancom Sergejom Kozlíkom (2009 - 2014).vysvetlil Šimečka.Šimečka upozornil, že zatiaľ nie sú členstvá v jednotlivých pracovných výboroch EP potvrdené, rokovania medzi frakciami stále prebiehajú, ale on osobne by chcel byť plnohodnotným členom vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a ako náhradník vo Výbore pre zahraničnú politiku (AFET). Čo sa týka členstva v delegáciách pre vzťahy s tretími krajinami, uchádza sa o členstvo v Delegácii EP pre vzťahy s Najvyššou radou (Ukrajina) a v Delegácii EP pre vzťahy s americkým Kongresom.Hojsík priznal, že ako environmentalista má záujem hlavne o plné členstvo vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Ďalšie výbory, o ktoré má záujem a kde by pôsobil ako náhradník, sú buď Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), alebo Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), kde slovenskí europoslanci neboli zastúpení od roku 2009.Na prvý pohľad sú slovenskí europoslanci vo frakcii ALDE znevýhodnení, lebo nemajú za sebou služobne starších kolegov, ktorí by im na pôde EP "otvárali cestu", ako však pripomenuli Šimečka a Hojsík, PS je od roku 2018 členom európskej rodiny liberálov a demokratov a potrebné kontakty už majú. Na regionálnej úrovni sú to kontakty s liberálmi z Maďarska či Slovinska, ale dobré vzťahy si už dokázali vybudovať aj s liberálmi z Talianska, Francúzska či Holandska.