Šimečka a Maďarič majú zhodný názor na Šimkovičovú, ministerka sa ku kultúre správa ako feudál k svojmu lénu

SNS si kultúru vzala ako rukojemníka

Ničia model oceňovaný v zahraničí

Správa sa ako feudál

14.2.2024 (SITA.sk) - Martina Šimkovičová (nom. SNS ) sa nikdy nemala stať ministerkou kultúry, pretože jej návrhy sú mimoriadne nebezpečné a škodlivé pre kultúru na Slovensku. Tvrdí to líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka a zároveň podotýka, že v tomto názore sa vzácne zhoduje s exministrom kultúry za Smer-SD „Nesúhlasím s pánom Maďaričom skoro v ničom, ale v tomto hovorí veľmi dobre, že Slovenská národná strana si ministerstvo kultúry a celú slovenskú kultúru zobrala ako svojho rukojemníka. Ministerka kultúry a ministerstvo má spravovať financie, ktoré sú nás všetkých daňových poplatníkov. Má sa starať o to, aby kultúra na Slovensku rástla a boli podporení všetci umelci, nielen to umenie, ktoré sa páči pani ministerke,“ skonštatoval Šimečka.Predložené poslanecké návrhy, ktoré zvyšujú možnosti štátu kontrolovať verejnoprávne umelecké fondy, vníma ako mimoriadne nebezpečné pre kultúru na Slovensku. Šimkovičová má podľa neho absolútne pomýlenú predstavu o tom, čo to znamená riadiť rezort kultúry.„Oni si predstavujú, že to sú ich peniaze, ktoré budú rozdeľovať cez fondy pre svojich ľudí, alebo pre umenie a kultúru, ktorá sa im páči,“ hovorí Šimečka. Peniaze z fondov sa podľa neho doteraz prideľovali na základe jasných a transparentných kritérií.„Náš model je oceňovaný aj zahraničí, oceňuje ho aj kultúrna obec. SNS sa ho, samozrejme, práve preto chystá zničiť. Je to nebezpečné, je to ideologické a je to jeden z dôvodov, pre ktorý chceme ministerku odvolávať,“ vyhlásil líder PS.Exminister kultúry Maďarič v rozhovore pre Denník N povedal, že Šimkovičová sa ku kultúre správa ako feudál k svojmu lénu.„Správa sa tak, že je nielen jej právom, ale aj povinnosťou ako dobrý feudál rozhodovať o tom, kde má aký obraz visieť, kto sa má podporiť a kto sa nemá podporiť. Zrkadlí sa v tom to, prečo sa Martina Šimkovičová nemala stať ministerkou kultúry,“ povedal.Ministerka vysvetlila návrhy na zmeny vo fungovaní fondov tým, že štát by mal mať nad nimi vyššiu kontrolu. „Ministerstvo kultúry doteraz len nejakým spôsobom presunulo financie a potom jednotlivé fondy si ich rozdeľovali podľa vlastného uváženia. A práve toto chceme, aby už takto nefungovalo,“ uviedla.Doplnila, že najprv zvažovali zlučovanie fondov, no potom sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodli upustiť od tohto zámeru a sústrediť sa na zefektívnenie fungovania fondov.