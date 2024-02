Ficova vláda chce Gašparovho syna na čele SIS, do funkcie ho musí ešte vymenovať prezidentka

aktualizované 14. februára, 11:41



Nestalo sa nič neštandardné

Pôsobil aj ako vyšetrovateľ v NAKA

14.2.2024 (SITA.sk) -Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby by sa mal stať Pavol Gašpa r. Rozhodla tom v stredu vláda. Gašpar je momentálne štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti . Do funkcie šéfa SIS ho musí ešte vymenovať prezidentka SR Gašpar je synom bývalého policajného prezidenta a súčasného šéfa branno-bezpečnotného výboru parlamentu Tibora Gašpara Minister dopravy Jozef Ráž ml. (nom. Smer-SD) uviedol po rokovaní vlády, že nominácia bola schválená konsenzuálne a jednohlasne. „Je to štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Prichádzal som s ním do styku za posledné mesiace, ako s kolegom. Myslím si, že je to veľmi príčetný a svedomitý človek," odpovedal na otázku, čo vie o Pavlovi Gašparovi.Minister dopravy si nemyslí, že sa stalo niečo neštandardné, vzhľadom na to, že v rámci koaličných dohôd bolo určené, kto bude nominovať šéfa SIS.„Nebudem už ďalej reagovať na túto tému, lebo sa ma netýka. Ja som neni politik," vymedzil sa voči ďalším otázkam. Dodal, že predseda vlády Robert Fico , podľa jeho názoru, nemusí zdôvodňovať ako výber štátneho tajomníka, tak ani výber šéfa SIS.Pavol Gašpar vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V rokoch 2011 až 2012 pôsobil ako policajný vyšetrovateľ v Nitre a neskôr v Národnej kriminálnej agentúre v Bratislave (2012 - 2013).V roku 2013 pracoval v Kancelárii Súdnej rady SR a v období 2013 až 2016 ako asistent sudcu na Najvyššom súde SR. V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde v Nitre a v rokoch 2019 až 2023 pracoval ako advokát.