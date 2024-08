Šimečka: Fico o mojom prepojení s Nadáciou Milana Šimečku klame, som pripravený podniknúť právne kroky (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Podľa predsedu vlády Roberta Fica predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zneužíva demokraciu, demokratické inštitúty, ako sú protesty, na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny.Uviedol to vo videu zverejnenom v piatok 16. augusta v reakcii na informácie Ministerstva kultúry SR (MK SR) o financovaní nadácie Milana Šimečku z verejných zdrojov Premiér dodal, že navrhne vládnej koalícii, aby podala návrh na odvolanie Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady SR

18.8.2024 (SITA.sk) - Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka podnikne právne kroky, ak predseda vlády Robert Fico neprestane klamať o jeho údajnom prepojení na Nadáciu Milana Šimečku Ako uviedol na tlačovej konferencii, nepravdivé výroky Fica ako aj zámer odvolať ho z postu predsedu parlamentu sú pomstou za opozičné aktivity a organizovanie demonštrácii proti ministrom súčasnej vlády, konkrétne proti ministerke kultúry Martine Šimkovičovej a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi . Útoky však podľa Šimečku svedčia o tom, že z Fica sa stal zatrpknutý človek, ktorý Slovensku už nič nevie reálne ponúknuť.Šimečka pripomenul, že nadácia je pomenovaná podľa jeho starého otca, filozofa a disidenta Milana Šimečku, ktorý zomrel v roku 1990.„A po jeho smrti, rok na to, jeho spolupracovníci a priatelia založili nadáciu, ktorí pomenovali po ňom," povedal Šimečka s tým, že on sám mal v tej dobe šesť rokov. Zároveň šéf PS zdôraznil, že z činnosti predmetnej nadácie nemal nikdy v živote „ani cent". „Nemám na ňu absolútne žiadny vplyv. Je zo nezávislá funkčná organizácia," zdôraznil Šimečka.V súvislosti so zámerom strany Smer-SD odvolať ho z funkcie podpredsedu parlamentu Šimečka skonštatoval, že ide o útok na princíp parlamentnej demokracie.„Tie princípy znamenajú, že aj opozícia dostala vo voľbách legitímny mandát a má mať svoj hlas a svoje zastúpenie vo vedení parlamentu," dodal Šimečka.