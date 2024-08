Stíhačka F-16 preletela nad naším územím už so slovenským pilotom, vo vzduchu bola vyše dve hodiny (foto)

18.8.2024 (SITA.sk) - Slovenský pilot v nedeľu úspešne absolvoval zalietavací let stíhačky F-16 slovenského vojenského letectva. Ako ďalej na sociálnej sieti informovali Ozbrojené sily SR , let nad územím Slovenska trval viac ako dve hodiny a lietadlo bolo predtým skontrolované a na let pripravené už slovenským technickým personálom.Najmodernejšia verzia stíhačky F-16 Block 70 v Európe je podľa ozbrojených síl pripravená slúžiť a chrániť náš vzdušný priestor s maximálnou efektivitou. „Už dnes je jasné, že “Slovak falcons” budú neoceniteľným prínosom pre bezpečnosť Slovenska," zdôraznila armáda.Na Slovensku ešte v júli pristáli prvé dve stíhačky F-16 Block 70. Ide tak o prvé dve lietadlá zo 14, ktorými budú slovenské ozbrojené sily chrániť naše nebo. Lietadlá F-16 C/D Block 70 spoločnosti Lockheed Martin predstavujú vyspelú technickú spôsobilosť 21. storočia a prinesú Slovensku najvyšší štandard bezpečnosti vzdušného priestoru na najbližšie desaťročia.Do konca tohto roka by malo na Slovensku pristáť aj tretie lietadlo a ďalších sedem kusov by malo prísť začiatkom roka 2025. Príchod zvyšných štyroch kusov sa predpokladá v polovici roku 2026. Stíhačky budú dočasne umiestnené na Leteckej základni Malacky/Kuchyňa, a to až do skončenia rekonštrukcie letiska Sliač.