Šimečka informoval bezpečnostné zložky o vyhrážkach voči nemu i rodine

Šéf PS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka zaslal bezpečnostným zložkám upozornenie na vyhrážky a nenávistné útoky, ktoré dostáva voči svojej osobe aj rodine. Informoval o tom v stanovisku PS. Vyzval na zastavenie šírenia klamlivých informácií a útokov vo verejnom priestore, pretože dochádza k rozoštvávaniu spoločnosti.





Šimečka si myslí, že vláda na čele s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) zasieva do spoločnosti "obrovské množstvo zloby", čo vedie k nárastu útokov voči tým, ktorých nenávistným jazykom označuje za nepriateľov. Upozorňuje na možné vážne dôsledky."Odkedy Robert Fico, Andrej Danko a ďalší svojimi klamstvami zaútočili na moju rodinu, dostávam množstvo extrémne nenávistnej pošty. Vyhrážky smrťou, antisemitizmus najhoršieho druhu, nechutné útoky na moju partnerku, dcéru aj mamu. Nenávistné slová kopírujú presne to, čo ľudia počúvajú na tlačovkách Roberta Fica," uviedol Šimečka. Vládni predstavitelia si podľa neho musia uvedomovať, čo svojim konaním spôsobujú.Šéfa PS kritizuje koalícia pre podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke. Je to jeden z dôvodov návrhu na jeho odvolanie, ktorý podali poslanci Smeru-SD a SNS. Mimoriadna schôdza k tejto téme má byť vo štvrtok (12. 9.). Šimečka to vníma ako pomstu za dobrú opozičnú prácu.