Vyhrážky smrťou aj nechutné útoky na Šimečkovu partnerku či dcéru. Progresívci upovedomili bezpečnostné zložky (video)

11.9.2024 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko upovedomilo bezpečnostné zložky pre vyhrážky jeho lídrovi Michalovi Šimečkovi. Ako hnutie informovalo, vláda na čele s Robertom Ficom svojimi klamstvami zasieva do spoločnosti obrovské množstvo zloby, čo vedie k nárastu útokov voči tým, ktorých nenávistným jazykom označujú za nepriateľov.Ak neprestanú, môže to mať podľa progesívcov vážne dôsledky.„Odkedy Robert Fico, Andrej Danko a ďalší svojimi klamstvami zaútočili na moju rodinu, dostávam množstvo extrémne nenávistnej pošty. Vyhrážky smrťou, antisemitizmus najhoršieho druhu, nechutné útoky na moju partnerku, dcéru aj mamu. Nenávistné slová kopírujú presne to, čo ľudia počúvajú na tlačovkách Roberta Fica,” uviedol Šimečka a vo zverejnenom videu priblížil niekoľko príkladov takýchto správ.Vládni predstavitelia si podľa Šimečku musia uvedomovať, čo svojim konaním spôsobujú.„Vedia, že hnev a nenávisť sa šíria ľahšie. A keďže nič pozitívne pre Slovensko nespravili, nemajú sa čím dobrým pochváliť, uchyľujú sa k šíreniu zloby. Je to mimoriadne nebezpečné. Vyzývam ich, aby s tým prestali,” vyhlásil Šimečka.