Šimečka je na návšteve v Kyjeve, delegáciu politikov z PS čakajú dôležité rokovania

17.1.2025 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka je na návšteve v Kyjeve. Ako uviedol v statuse na sociálnej sieti, do ukrajinského hlavného mesta spolu s ním prišla aj silná delegácia politikov a političiek z hnutia PS a čakajú ich dôležité rokovania.„Náš cieľ je jasný - znovu otvoriť dvere, ktoré Robert Fico zabuchol svojimi agresívnymi výpadmi. Slovensko a Ukrajina sú blízkymi partnermi a vedia si navzájom veľmi pomôcť,“ napísal šéf progresívcov.Dodal, že čoskoro poskytnú ďalšie informácie. Delegáciu tvoria okrem Šimečku aj člen predsedníctva PS Ivan Korčok , poslanec NR SR a podpredseda PS Tomáš Valášek a poslankyne parlamentu Beáta Jurík Šimečka začal status slovami „Je piatok. Vraj sme mali prísť, tak som tu." Pravdepodobne ide o narážku na to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica Smer-SD ) na stretnutie so slovami „Príďte v piatok do Kyjeva“.Zo strany ukrajinskej hlavy štátu išlo o reakciu na list predsedu slovenskej vlády, kde mu navrhol rokovania na Slovensku. Premiér Fico je v piatok na návšteve Prešova, v súvislosti s výstavbou novej nemocnice. Počas štvrtkovej návštevy Košíc ale avizoval, že hľadajú iný termín na stretnutie so Zelenským. Podľa jeho slov by to malo byť v najbližších dňoch, miesto stretnutia špecifikovať nechcel.