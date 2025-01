Voľby v Česku by vyhralo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša

17.1.2025 (SITA.sk) - Ak by sa voľby do českej Poslaneckej snemovne konali v decembri, podľa prieskumu agentúry Median by zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša . Volilo by ho 33,5 percenta respondentov Do snemovne by sa dostali Starostovia a nezávislí (STAN), Občianska demokratická strana (ODS), Motoristi, Piráti a Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM). Informuje o tom spravodajský web TN.cz.Starostovia a nezávislí sa prvýkrát dostali na druhú priečku a získali by 13 percent hlasov. Podľa Medianu majú silné postavenie najmä medzi voličmi z obcí do tisíc obyvateľov. Starostovia tak predbehli ODS premiéra Petra Fialu.ODS sa prepadla na na tretie miesto. Získala by 11,5 percenta hlasov. Ak by ODS opäť kandidovala spoločne s TOP 09 a KDU-ČSL v koalícii SPOLU, získala by 18 percent hlasov.