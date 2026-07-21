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21. júla 2026
Šimečka je podľa politológa viditeľný len minimálne, oproti iným opozičným lídrom pôsobí skôr ako „kaviarenský diskutér“
Politológ sa vyjadril k poklesu dôveryhodnosti šéfa Progresívneho Slovenska. Predseda hnutia Republika
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21.7.2026 (SITA.sk) - Politológ sa vyjadril k poklesu dôveryhodnosti šéfa Progresívneho Slovenska.
Predseda hnutia Republika Milan Uhrík oslovuje sklamaných voličov premiéra Roberta Fica a ťaží z elektorátu Smeru-SD. Práve to je podľa politológa Tomáša Koziaka hlavný dôvod, prečo sa v poslednom prieskume agentúry Focus pre portál 360tka.sk stal druhým najdôveryhodnejším predsedom politického subjektu na Slovensku.
S dôverou 31 percent predstihol aj predsedu vlády a šéfa Smeru-SD Roberta Fica (28 percent). Vyššiu dôveru získal už len prezident Peter Pellegrini, ktorému dôveruje 40 percent opýtaných.
"V prípade lídrov politických strán sú to prepojené nádoby. Ak rastie alebo klesá strana, prejavuje sa to aj na dôveryhodnosti jej predsedu," uviedol Koziak pre agentúru SITA. Podľa neho sa Republike darí oslovovať radikálnejšie naladených voličov Smeru-SD, u ktorých narastá nespokojnosť so súčasnou vládou.
Ostatné opozičné strany sú podľa politológa v nevýhode, pretože medzi sebou súperia o rovnaký okruh voličov. "Progresívne Slovensko, strana Sloboda a Solidarita (SaS) či Demokrati si v podstate len presúvajú voličov medzi sebou. Republika môže byť opozíciou voči Robertovi Ficovi a zároveň dokáže jeho voličov ťahať k sebe. Je takmer nepredstaviteľné, že by sklamaný volič Roberta Fica automaticky prešiel k Progresívnemu Slovensku alebo k Demokratom. Republika však čerpá z elektorátu Smeru, a to je zásadný rozdiel," myslí si Koziak.
Zároveň upozornil, že pri hodnotení podobných prieskumov nestačí sledovať iba dôveryhodnosť politikov, ale treba brať do úvahy aj ich nedôveryhodnosť.
"Tieto dva ukazovatele sa vzájomne dopĺňajú. Nedôveryhodnosť znižuje koaličný potenciál politika, preto sa nedá posudzovať iba jeden z ukazovateľov," zdôraznil. Pripomenul, že hoci Uhríkovi dôveruje 31 percent respondentov, za nedôveryhodného ho považuje až 60 percent opýtaných.
Koziak sa vyjadril aj k poklesu dôveryhodnosti predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ktorý sa s dôverou 25 percent prepadol na piate miesto. Predbehli ho predseda SaS Branislav Gröhling aj líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorí zhodne získali dôveru 26 percent respondentov.
Za poklesom Šimečku vidí politológ predovšetkým nezvládnutú komunikáciu kauzy jeho matky. "Dá sa povedať, že Progresívne Slovensko aj Šimečka tú kauzu úplne nezvládli," povedal. Druhým dôvodom sú podľa neho nenaplnené očakávania voličov opozície.
Hoci sa PS v posledných týždňoch snaží pritvrdiť rétoriku a Šimečka sa podľa Koziaka prostredníctvom videí o vilách vládnych politikov snaží "dávať to na Matoviča", lídra progresívcov stále nie je dostatočne vidieť vo verejnom priestore.
"Cez letné prázdniny je viditeľný skutočne minimálne a toto sa od budúceho premiéra alebo opozičného lídra neočakáva. Keď bol Robert Fico v opozícii, dokázal veľmi efektívne zaplniť mediálny priestor. Toto sa Šimečkovi jednoznačne nedarí," skonštatoval. Podľa Koziaka dokážu mediálny priestor z opozičných politikov momentálne efektívnejšie využívať napríklad Alojz Hlina či Igor Matovič.
V porovnaní s inými lídrami opozičných strán pôsobí podľa neho líder PS skôr ako "kaviarenský diskutér". "Možno aj diskutuje a argumentuje dobrým spôsobom, ale politika sa robí s ľuďmi a aj pre ľudí, ktorí do tej kaviarne nechodia. A v tomto Šimečka nie je príliš presvedčivý," zhodnotil Koziak.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka je podľa politológa viditeľný len minimálne, oproti iným opozičným lídrom pôsobí skôr ako „kaviarenský diskutér“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda hnutia Republika Milan Uhrík oslovuje sklamaných voličov premiéra Roberta Fica a ťaží z elektorátu Smeru-SD. Práve to je podľa politológa Tomáša Koziaka hlavný dôvod, prečo sa v poslednom prieskume agentúry Focus pre portál 360tka.sk stal druhým najdôveryhodnejším predsedom politického subjektu na Slovensku.
S dôverou 31 percent predstihol aj predsedu vlády a šéfa Smeru-SD Roberta Fica (28 percent). Vyššiu dôveru získal už len prezident Peter Pellegrini, ktorému dôveruje 40 percent opýtaných.
"V prípade lídrov politických strán sú to prepojené nádoby. Ak rastie alebo klesá strana, prejavuje sa to aj na dôveryhodnosti jej predsedu," uviedol Koziak pre agentúru SITA. Podľa neho sa Republike darí oslovovať radikálnejšie naladených voličov Smeru-SD, u ktorých narastá nespokojnosť so súčasnou vládou.
Opozičné strany v nevýhode
Ostatné opozičné strany sú podľa politológa v nevýhode, pretože medzi sebou súperia o rovnaký okruh voličov. "Progresívne Slovensko, strana Sloboda a Solidarita (SaS) či Demokrati si v podstate len presúvajú voličov medzi sebou. Republika môže byť opozíciou voči Robertovi Ficovi a zároveň dokáže jeho voličov ťahať k sebe. Je takmer nepredstaviteľné, že by sklamaný volič Roberta Fica automaticky prešiel k Progresívnemu Slovensku alebo k Demokratom. Republika však čerpá z elektorátu Smeru, a to je zásadný rozdiel," myslí si Koziak.
Zároveň upozornil, že pri hodnotení podobných prieskumov nestačí sledovať iba dôveryhodnosť politikov, ale treba brať do úvahy aj ich nedôveryhodnosť.
"Tieto dva ukazovatele sa vzájomne dopĺňajú. Nedôveryhodnosť znižuje koaličný potenciál politika, preto sa nedá posudzovať iba jeden z ukazovateľov," zdôraznil. Pripomenul, že hoci Uhríkovi dôveruje 31 percent respondentov, za nedôveryhodného ho považuje až 60 percent opýtaných.
Pokles dôveryhodnosti Šimečku
Koziak sa vyjadril aj k poklesu dôveryhodnosti predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ktorý sa s dôverou 25 percent prepadol na piate miesto. Predbehli ho predseda SaS Branislav Gröhling aj líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorí zhodne získali dôveru 26 percent respondentov.
Za poklesom Šimečku vidí politológ predovšetkým nezvládnutú komunikáciu kauzy jeho matky. "Dá sa povedať, že Progresívne Slovensko aj Šimečka tú kauzu úplne nezvládli," povedal. Druhým dôvodom sú podľa neho nenaplnené očakávania voličov opozície.
Lídra progresívcov stále nie je dostatočne vidieť
Hoci sa PS v posledných týždňoch snaží pritvrdiť rétoriku a Šimečka sa podľa Koziaka prostredníctvom videí o vilách vládnych politikov snaží "dávať to na Matoviča", lídra progresívcov stále nie je dostatočne vidieť vo verejnom priestore.
"Cez letné prázdniny je viditeľný skutočne minimálne a toto sa od budúceho premiéra alebo opozičného lídra neočakáva. Keď bol Robert Fico v opozícii, dokázal veľmi efektívne zaplniť mediálny priestor. Toto sa Šimečkovi jednoznačne nedarí," skonštatoval. Podľa Koziaka dokážu mediálny priestor z opozičných politikov momentálne efektívnejšie využívať napríklad Alojz Hlina či Igor Matovič.
V porovnaní s inými lídrami opozičných strán pôsobí podľa neho líder PS skôr ako "kaviarenský diskutér". "Možno aj diskutuje a argumentuje dobrým spôsobom, ale politika sa robí s ľuďmi a aj pre ľudí, ktorí do tej kaviarne nechodia. A v tomto Šimečka nie je príliš presvedčivý," zhodnotil Koziak.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka je podľa politológa viditeľný len minimálne, oproti iným opozičným lídrom pôsobí skôr ako „kaviarenský diskutér“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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