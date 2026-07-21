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21. júla 2026
Maďarská prokuratúra údajne prejavila záujem o servery Orbánovej strany Fidesz
Bývalá vládna strana tvrdí, že vyšetrovatelia sa pokúsili zaistiť celý komunikačný systém, vláda premiéra Pétera Magyara čaká na stanovisko prokuratúry. Strana
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21.7.2026 (SITA.sk) - Bývalá vládna strana tvrdí, že vyšetrovatelia sa pokúsili zaistiť celý komunikačný systém, vláda premiéra Pétera Magyara čaká na stanovisko prokuratúry.
Strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany.
Fidesz vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Facebook uviedol, že „vyšetrovatelia z prokuratúry sa bez predchádzajúceho upozornenia dostavili do dátového centra, kde sú umiestnené servery Fideszu, s úmyslom zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany“.
Strana zároveň tvrdí, že „od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v Maďarsku obdobu“.
Premiér Péter Magyar, ktorého proeurópska konzervatívna strana TISZA zvíťazila v aprílových parlamentných voľbách s ústavnou väčšinou, uviedol, že o údajnom zásahu sa dozvedel práve od predstaviteľov Fideszu. Dodal, že vláda čaká na oficiálne stanovisko prokuratúry.
Magyar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána.
Magyarov kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať.
Zároveň avizoval vyšetrovanie osôb podozrivých z korupcie a snahu získať späť štátny majetok, ktorý mal byť podľa vlády nadobudnutý nezákonne.
Fidesz označuje kroky novej vlády za autoritárske. Rovnakým obvineniam pritom počas svojho dlhoročného pôsobenia vo funkcii čelil aj samotný Orbán.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská prokuratúra údajne prejavila záujem o servery Orbánovej strany Fidesz © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany.
Ako za komunizmu
Fidesz vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Facebook uviedol, že „vyšetrovatelia z prokuratúry sa bez predchádzajúceho upozornenia dostavili do dátového centra, kde sú umiestnené servery Fideszu, s úmyslom zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany“.
Strana zároveň tvrdí, že „od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v Maďarsku obdobu“.
Ústavná väčšina
Premiér Péter Magyar, ktorého proeurópska konzervatívna strana TISZA zvíťazila v aprílových parlamentných voľbách s ústavnou väčšinou, uviedol, že o údajnom zásahu sa dozvedel práve od predstaviteľov Fideszu. Dodal, že vláda čaká na oficiálne stanovisko prokuratúry.
Magyar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána.
Korupcia a štátny majetok
Magyarov kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať.
Zároveň avizoval vyšetrovanie osôb podozrivých z korupcie a snahu získať späť štátny majetok, ktorý mal byť podľa vlády nadobudnutý nezákonne.
Fidesz označuje kroky novej vlády za autoritárske. Rovnakým obvineniam pritom počas svojho dlhoročného pôsobenia vo funkcii čelil aj samotný Orbán.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská prokuratúra údajne prejavila záujem o servery Orbánovej strany Fidesz © SITA Všetky práva vyhradené.
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