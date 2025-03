Šimečka kritizuje Ficov predčasný odchod z eurovýboru, pokladá ho za prejav zbabelosti – VIDEO

Prejav zbabelosti

Premiér zrádza záujmy Slovenska

6.3.2025 (SITA.sk) - Líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka považuje záver štvrtkového rokovania výboru pre európske záležitosti za škandalózny.Premiér Robert Fico z neho odišiel predčasne s odôvodnením, že má ešte rokovanie, pričom Šimečka nedostal príležitosť položiť mu otázky k téme rokovania. Tou bolo stanovisko, s ktorým ide vo štvrtok Fico na samit Európskej únie v Bruseli."Pán premiér povedal, že bol dnes ráno hodinu a pol cvičiť. Ale nenájde si 15 minút na to, aby odpovedal na moje otázky, ale aj otázky kolegov o jednom z najdôležitejších samitoch, ktorý nás čaká a kde sa rozhoduje aj o našej bezpečnosti," kritizoval Šimečka s tým, že Ficov odchod pokladá za prejav zbabelosti.Fico na výbore opäť vytiahol tému dotácií pre rodinu Šimečkovcov, ktorá si podľa neho "nahrabala" na štátnych dotáciách milióny eur. Šimečka mu pripomenul, že sa nachádza na výbore pre európske záležitosti a vyzval ho, aby sa venoval téme, pre ktorú prišiel, alebo išiel preč.Premiér podľa neho zrádza záujmy Slovenska, pretože v čase, keď sa rodí nová bezpečnostná architektúra Európy je Slovensko pasívne. "Namiesto toho, aby investoval do vzťahov s našimi kľúčovými spojencami v Európe, spolieha sa na ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa . Táto jeho politika na štyri svetové strany dnes fatálne zlyháva. Ako sa chce spoliehať na Putina, ktorý Slovensko považuje za nepriateľskú krajinu a v rozhovoroch s Američanmi požaduje návrat pred rok 1997?" poukázal Šimečka.Jedinou zárukou bezpečnosti a suverenity Slovenska je silná a jednotná Európa, no Robert Fico robí podľa neho všetko pre to, aby nás z nej vyčlenil – nezúčastňuje sa na kľúčových rokovaniach, a keď ide na samit, vyhráža sa zablokovaním jeho záverov. Líder opozície je presvedčený, že všetko nasvedčuje tomu, že koná podľa inštrukcií ruského prezidenta Vladimira Putina.