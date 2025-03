Blaha je opäť na návšteve Ruska. „Stojíme v Kremli, v centre ruskej moci. Tu sa píšu dejiny“, uviedol – VIDEO

Na návšteve Ruska je aj Ficov poradca

Západ je „rozbitý" a upadá

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stretol sa so šéfom ruskej tajnej služby

Stanovisko rezortu diplomacie

Ďalšie stretnutia

6.3.2025 (SITA.sk) - Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha Smer-SD ) je opäť na návšteve Ruska. „Stojíme v Kremli, v centre ruskej moci. Tu sa píšu dejiny," začína politik vo videu na sociálnej sieti. Nasledujú zábery z mesta za tónov sovietskej vojnovej piesne Священная война (Svätá vojna).Blaha pokračuje tým, že do Ruska s ním prišiel aj poradca slovenského premiéra, advokát Dávid Lindtner . Ako ozrejmil, ich cieľom je vyslať signál, že Slovensko a Rusko sú priateľské národy a chcú urobiť všetko pre mier a pre rozvíjanie vzájomných vzťahov.„Sme hrdí Slovania. A nikdy nezabudneme na obetu ruského národa, ktorý nás oslobodil od fašizmu," vyjadril sa Blaha. Dodal, že vždy, keď prídu do Ruska budú ďakovať hrdinom Červenej armády. „Rusi sú, a vždy budú, naši bratia," zdôraznil slovenský europoslanec.Blaha vo videu pokračoval tým, že na vlastné oči vidia, že kým Západ je „rozbitý", Rusko je pevné. Západ podľa jeho slov tiež upadá, kým Rusko prekvitá.„Áno, taká je pravda. Západ prehráva a Rusko víťazí," tvrdí Blaha. Európska únia má podľa jeho názoru v súčasnosti dve možnosti.„Buď bude ďalej vnímať Rusko ako nepriateľa a uzbrojí sa k smrti, alebo budeme vnímať Rusko ako priateľa, a vtedy máme budúcnosť," myslí si europoslanec. Poznamenal tiež, že bol prvým politikom zo slovenskej vládnej koalície, ktorý navštívil Rusko. Stalo sa tak v októbri minulého roka. Odvtedy Ruskú federáciu navštívil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa tesne pred Vianocami stretol s prezidentom Vladimirom Putinom , a tiež parlamentná delegácia na čele s podpredsedami Národnej rady SR SNS ) a Tiborom Gašparom (Smer-SD).Blaha tiež prízvukoval, že je prvým europoslancom, ktorý sa stretol s poslancami ruského parlamentu i ďalšími významnými ruskými politickými predstaviteľmi, a to počas jeho aktuálnej návštevy.„Môžem vám potvrdiť, že Rusi majú nás, Slovákov, v hlbokej úcte," vraví Blaha. Vo videu zverejnil i viacero fotografií zo stretnutí. Doplnil, že sa stretol aj so šéfom ruskej tajnej služby Sergejom Naryshkinom , ktorý bol v minulosti predsedom ruskej Štátnej dumy.„Potvrdil, že krviprelievaniu na Ukrajine sa dalo vyhnúť, ale bol to Západ, ktorý túto vojnu chcel. A nie, táto vojna nezačala v roku 2022, ale v roku 2014, keď ukrajinský režim masakroval Rusov na Donbase," tvrdí vo videu ďalej Blaha. Ide tak o dlhšiu dobu opakované dezinformácie, ktorých cieľom je manipulovať verejnú mienku.Aj slovenský rezort diplomacie, ktorý vedie nominant Smeru-SD Juraj Blanár , sa rozhodol zozbierať najčastejšie sa objavujúce klamlivé tvrdenia a konfrontovať ich s faktami o Ukrajine.„Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že po rusky hovoriaci alebo etnickí ruskí obyvatelia východnej Ukrajiny čelili prenasledovaniu zo strany ukrajinských orgánov. To sa potvrdilo aj v správach, ktoré uverejnila Rada Európy , Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva a OBSE ," píše MZVaEZ SR na svojej stránke.Europoslanec sa tiež stretol s predsedom Komunistickej strany Ruskej federácie Gennadijom Zjuganovom . Blaha ho označil za legendu svetovej ľavicovej politiky, poznamenal, že toto stretnutie ho osobitne potešilo. So Zjuganovom si navzájom podarovali knihy, ktoré napísali. Ruský politik podľa jeho slov nerozumie tomu, ako môže Západ „podporovať banderovcov na Ukrajine".„Sovietsky zväz sa tak veľmi obetoval za oslobodenie Európy od fašizmu, a toto je odmena," vraví Blaha. Komunistická strana Ruskej federácie podľa neho podporuje Putina. Blaha opakovane zdôraznil pevnosť Ruska. Slovenský europoslanec taktiež absolvoval stretnutie s predsedom zahraničného výboru Štátnej dumy Leonidom Slutskym. Z videa, ktoré Blaha zverejnil vyplýva, že po ňom absolvovali spoločné vyhlásenie.„Verím, že toto je prvý krok k tomu, aby sme ďalej rozvíjali naše vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. Pretože my na Slovensku odmietame nenávisť voči Rusku. My považujeme Rusko za priateľa," vravel Blaha v rámci neho.