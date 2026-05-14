Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Šimečka kritizuje Ficovo ticho: Ruské drony dopadali niekoľko desiatok metrov od slovenských obcí. Ako je možné, že to premiér nevie odsúdiť? – VIDEO
Šimečka vyzval predsedu vlády, aby sa postavil za záujmy Slovenska a bezpečnosť občanov.
14.5.2026 (SITA.sk) - Šimečka vyzval predsedu vlády, aby sa postavil za záujmy Slovenska a bezpečnosť občanov.
Za hranicami Slovenska dopadajú drony, a premiér Robert Fico (Smer-SD) je ticho. Upozornil na to líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. "Ako môže byť Fico ticho? Ruské drony včera dopadali niekoľko desiatok metrov od slovenských obcí v mestách ako Užhorod a Mukačevo. Ako je možné, že to nevie (Fico) odsúdiť?" pýta sa opozičný líder.
Šimečka vyzval predsedu vlády, aby sa postavil za záujmy Slovenska a bezpečnosť občanov. "Maďarsko si predvolalo ruského veľvyslanca, Slovensko mlčí. Premiér mlčí. Ministerstvo zahraničných vecí mlčí," doplnil predseda PS.
Ako upozornil, masívny útok v blízkosti slovenských hraníc sa udial len niekoľko dní po tom, ako sa Fico v Moskve stretol s Vladimirom Putinom a "mal odovzdať Putinovi nejaký odkaz". "O čom sa teda dve hodiny rozprávali? Pán premiér, v nedeľu vás čakám v televízii TA3, môžete nám to všetkým vysvetliť. Snáď sa televízneho štúdia nebojíte tak, ako cesty do Kyjeva," uzavrel Šimečka.
Rusko v stredu 13. mája prvýkrát od začiatku invázie podniklo dronové útoky na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny vrátane jej hlavného mesta Užhorod, ktoré leží neďaleko slovenských a maďarských hraníc. Podľa ukrajinských monitorovacích kanálov môže ísť o najväčší útok dronov Šáhid od začiatku vojny.
Ukrajinská vojenská rozviedka zároveň varovala, že po rozsiahlej vlne dronových útokov môžu nasledovať útoky riadenými strelami, námornými raketami Kalibr aj balistickými raketami proti veľkým mestám a kritickej infraštruktúre. Terčom útokov sa okrem Zakarpatskej oblasti stali aj Rivnenská, Dnepropetrovská, Odeská, Charkovská, Poltavská, Čerkaská a Chmeľnycká oblasť. Úrady hlásili obete na životoch, zranených, výpadky elektriny a poškodenie civilnej infraštruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka kritizuje Ficovo ticho: Ruské drony dopadali niekoľko desiatok metrov od slovenských obcí. Ako je možné, že to premiér nevie odsúdiť? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
