Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Právnika Valka zastrelili nelegálne držanou zbraňou, verdikt potvrdil znalecký posudok
Proces v prípade vraždy prominentného právnika sa na súde začal v januári tohto roku, pričom obžalovaný Jozef Radič vyhlásil, že je nevinný. Známy advokát
14.5.2026 (SITA.sk) - Proces v prípade vraždy prominentného právnika sa na súde začal v januári tohto roku, pričom obžalovaný Jozef Radič vyhlásil, že je nevinný.
Známy advokát Ernest Valko zomrel v roku 2010 na následky priestrelu hrudníka, ktorý poškodil jeho srdce a pľúca. Vyplýva to zo znaleckého posudku z oblasti súdneho lekárstva, ktorý bol vo štvrtok prečítaný na Mestskom súde Bratislava I.
Z posudku tiež vyplýva, že v pľúcach zavraždeného sa nešiel acetón, ktorý pravdepodobne krátko pred smrťou vdychoval.
Podľa obžaloby dvojica páchateľov, ktorá vnikala do jeho domu, použila zapáchajúcu látku, aby ho prinútila otvoriť dvere a vyvetrať. O pachu acetónu vo svojej výpovedi hovorila aj Valkova exmanželka Oľga, ktorá spolu s dcérou Janou objavili jeho telo v dome v Limbachu.
Zároveň podľa posudku na tele zavraždeného neobjavili zranenia, ktoré by naznačovali zápas s inou osobou. Krvavé stopy na podlahe však naznačili, že jeho telo bolo odtiahnuté. Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok.
Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta.
Konkrétne Radič a jeho komplic Jaroslav Klinka po vzájomnej dohode najskôr právnika sledovali a dohodli sa, že si zabezpečia prístup do jeho domu prostredníctvom zapáchajúcej látky, ktorá poškodeného prinúti otvoriť dvere a vyvetrať.
Na prvý pokus sa im to nepodarilo, preto pokus zopakovali. Pri skutku použil Radič nelegálne držanú zbraň, ktorou advokáta Valka strelil do hrudníka. Peniaze v jeho dome dvojica nenašla, zobrali mu však jeho zbraň. Tú, ako aj zbraň, ktorou bol Valko zavraždený neskôr obžalovaný Radič zahodil.
Obžalovaný Radič tvrdí, že za smrť právnika je zodpovedný jeho komplic Klinka, ten naopak ukazuje na Radiča. Ten v januári na súde povedal, že advokáta zastrelil Klinka po tom, čo vnikli do jeho domu, aj keď boli dohodnutí, že ho zviažu a budú zisťovať, kde má odložené peniaze.
„Neskôr povedal, že sa zľakol, že na neho vybehol (Valko, pozn. SITA) ako z akčného filmu,“ povedal Radič. Klinka zase tvrdí, že Radič vnikol do domu, keď ešte on vo vnútri nebol.
„Na to som začul hlas Radiča, ako ma volá, že poď mi pomôcť," povedal v januári svedok s tým, že vnútri domu našiel Valka ležať na zemi s veľkým krvavým fľakom na košeli. Zároveň uviedol, že mu Radič nepovedal, prečo Valka vlastne zastrelil.
„Hovoril, aby som nebol posraný z toho, že nemôžu na nás prísť, že nemám robiť paniku,“ uviedol Klinka s tým, že Radič mu tiež povedal, že ak by o skutku rozprával, hodí to nakoniec na neho. Obžalovaný Radič si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody.
Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež vo Valkovom dome v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.
Zdroj: SITA.sk - Právnika Valka zastrelili nelegálne držanou zbraňou, verdikt potvrdil znalecký posudok © SITA Všetky práva vyhradené.
Použitie zapáchajúcej látky
Nelegálne držaná zbraň
Súhrnný trest 16 a pol roka
Šimečka kritizuje Ficovo ticho: Ruské drony dopadali niekoľko desiatok metrov od slovenských obcí. Ako je možné, že to premiér nevie odsúdiť? – VIDEO
Rubio vyzval na zmenu režimu na Kube a ponúkol pomoc 92 miliónov eur
