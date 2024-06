Šimečka kritizuje lex atentát. Doživotná renta pre predsedu vlády s prevenciou atentátu nijako nesúvisí (video)

Návrh bez diskusie

Zásah do práva na zhromažďovanie

18.6.2024 (SITA.sk) - Lex atentát je v tejto podobe zlý, ľahko zneužiteľný a nemôžeme za neho takto zahlasovať. Na tlačovom brífingu to uviedol predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Zdôraznil, že volali ako po vyšetrení atentátu na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ), tak aj po preskúmaní toho, ako vôbec k takej udalosti, akou je atentát na premiéra, mohlo dôjsť.Následne mala podľa Šimečku prebehnúť široká diskusia medzi politickými predstaviteľmi, pričom mal byť na zmenách dosiahnutý konsenzus medzi nimi. Nič z toho sa podľa neho ale nestalo. Poukázal, že vláda bez analýzy predložila návrh takzvaného lex atentátu v skrátenom legislatívnom konaní, čiže bez širšej diskusie alebo medzirezortného pripomienkového konania.Návrh tiež podľa progresívcov obsahuje mnoho vecí, ktoré s atentátom, či prevenciou pred podobnými udalosťami, nesúvisia. V tomto smere Šimečka poukázal napríklad na doživotnú rentu pre predsedu vlády, pričom jediným premiérom, ktorý spĺňa podmienky nastavené zákonom je práve Robert Fico.Rovnako v návrhu PS vníma i nebezpečný zásah do práva na zhromažďovanie, zároveň je v tomto smere podľa Šimečku prenášaná zodpovednosť na obce. Šéf PS tiež akcentoval, že voči takzvanému lex atentát majú výhrady aj ombudsman Róbert Dobrovodský či generálny prokurátor „Úprimne nerozumiem, prečo je nutné urobiť to takto rýchlo, v skrátenom legislatívnom konaní, bez možnosti diskusie? Prečo to musí byť všetko v jednej parlamentnej tlači, v rámci jedného balíka?," spytoval sa Šimečka a podotkol, že v návrhu sú i veci, ktoré podľa nich majú zmysel. Avizoval tiež, že hnutie PS podá k návrhu pozmeňujúce návrhy.