Šimečka: Ľudia vedia, čo môžu od Korčoka čakať, ale o Pellegrinim sa to povedať nedá

23.3.2024 (SITA.sk) - Ľudia vedia, čo môžu od občianskeho kandidáta za prezidenta Ivana Korčoka čakať, čo sa nedá povedať o jeho náprotivku, predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinim Hlas-SD ).Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečku , ktorý Korčoka prišiel podporiť na jeho volebnú noc. Pre novinárov sa vyjadril, že je dôležité, aby vládna koalícia nedisponovala všetkými tromi ústavnými činiteľmi.Dodal, že Korčok má v prezidentských voľbách podporu aj od parlamentných opozičných strán, na rozdiel od predsedu parlamentu. Podľa šéfa progresívcov je Korčok v porovnaní s Pellegrinim nezávislý, má jasné hodnoty a dlhoročné skúsenosti s medzinárodnou politikou.„Pre slovenskú demokraciu je dobré, aby nemali všetko. To znamená, kontrolu nad parlamentom, vládou, nezávislými inštitúciami, ktoré chcú ovládnuť a prezidentským palácom. To je jeden z dôvodov, pre ktorý podporujem Ivana Korčoka. Podporujem ho aj pre to, čo ponúka ako prezidentský kandidát a budúci prezident," povedal pre médiá.