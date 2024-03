Spojené štáty nepochybujú o zodpovednosti Islamského štátu za teroristický útok v Moskve (foto)

23.3.2024 (SITA.sk) - USA nemajú dôvod pochybovať o tvrdeniach teroristickej organizácie Islamský štát (IS) , že je zodpovedná za útok v koncertnej sále na západnom okraji Moskvy, uviedol americký predstaviteľ pre televíznu stanicu NBC.Islamský štát „má za sebou dlhú históriu zameriavania sa na Rusko a susedné krajiny," uviedol americký predstaviteľ. Dodal, že pri útoku neboli zabití žiadni občania USA. Informuje o tom web Sky News. Vladimir Putin v sobotu bez toho, aby poskytol dôkazy, tvrdil, že na Ukrajine „bolo pripravené okno" pre útočníkov na útek. Podľa predstaviteľa USA, ktorý hovoril pre NBC, však neexistujú náznaky, že by do útoku akokoľvek bola zapojená Ukrajina.