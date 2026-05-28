Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Šimečka naďalej hovorí rázne „nie“ spolupráci s Matovičom. Okomentoval aj prieskum, že spojená opozícia by nevedela zostaviť vládu – VIDEO
Prieskum ukázal silu opozície, ak sa vo voľbách spojila do jedného bloku. Ak by sa súčasná opozícia spojila do jedného predvolebného bloku, parlamentné voľby by síce vyhrala, no väčšinu v ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Prieskum ukázal silu opozície, ak sa vo voľbách spojila do jedného bloku.
Ak by sa súčasná opozícia spojila do jedného predvolebného bloku, parlamentné voľby by síce vyhrala, no väčšinu v Národnej rade SR by nezískala. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360.tka.
Výsledky ukazujú, že ak by politické subjekty Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita a v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati vytvorili spoločný predvolebný blok, volilo by ho 37,8 percenta respondentov.
Strana Smer-SD by získala 22,6 percenta hlasov. Brány parlamentu by ešte prekročili v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by volilo 11,8 percenta opýtaných, a Hlas-SD s volebným ziskom 8,7 percenta.
Napriek jednoznačnému víťazstvu vo voľbách by teda spojená opozícia nezískala parlamentnú väčšinu (viac ako 75 poslancov). S dosiahnutým výsledkom by blok strán získal 70 mandátov v parlamente. Smer by mal po prepočte hlasov na mandáty 42 poslancov, hnutie Republika 22 a Hlas 16 poslancov. Spolu by tak mali 80 kresiel v parlamentne, a teda väčšinu.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v tejto súvislosti zdôraznil, že ide o hypotetický prieskum rok a pol pred voľbami, ktorý nepovie veľa o tom, ako reálne dopadnú voľby.
„Moja obava pokiaľ ide o budúcnosť Slovenska je, že sa môže stať, že niektorá z opozičných strán nedosiahne 5-percentnú hranicu, prepadnú tie hlasy, a nebudeme schopní zostaviť väčšinu na politickú zmenu, ktorú Slovensko potrebuje,“ uviedol Šimečka pre SITA.
Ako ďalej líder PS vysvetlil, aj preto dali otvorenú ponuku aj iným politickým stranám, aby rokovali o nejakej forme spolupráce, aby sa minimalizovalo riziko, že prepadnú hlasy opozičných voličov. „Žiadny prieskum rok a pol pred voľbami na základe hypotetických otázok nič nezmení na mojej obave, že sa môže stať, že niektoré strany prepadnú a potom tá väčšina nebude,“ zopakoval Šimečka.
V prieskume sa rátalo v rámci spojenej opozície s piatimi politickými stranami medzi ktorými figurovalo aj Hnutie Slovensko. Na otázku, či Progresívne Slovensko ráta so spoluprácou so stranou Igora Matoviča však Michal Šimečka zareagoval jednoznačným „nie“. Ako je známe, PS dlhodobo vylučuje spoluprácu so stranou bývalého premiéra.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka naďalej hovorí rázne „nie“ spolupráci s Matovičom. Okomentoval aj prieskum, že spojená opozícia by nevedela zostaviť vládu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Top foto dňa (28. máj 2026): Aj my máme radi Bratislavu, obnova nemocnice, Lyžiar roka 2026 a politika
