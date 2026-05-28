 24hod.sk    Zo zahraničia

28. mája 2026

Brusel uvalil sankcie na izraelských osadníkov za násilie na Západnom brehu Jordánu


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Západný breh Jordánu

Únia zároveň zaradila na sankčný zoznam aj predstaviteľov Hamasu po zrušení maďarského veta.



28.5.2026 (SITA.sk) - Únia zároveň zaradila na sankčný zoznam aj predstaviteľov Hamasu po zrušení maďarského veta.

Európska únia (EÚ) vo štvrtok oficiálne uvalila sankcie na siedmich izraelských osadníkov a organizácie v súvislosti s násilím proti Palestínčanom a rozširovaním osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Orbánov blok


Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa na sankciách dohodli už 11. mája, no ich prijatie dovtedy blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán. Po jeho odchode z funkcie bolo veto zrušené.


Sankcie zahŕňajú zákaz cestovania do EÚ a zmrazenie majetku. Občanom a firmám z členských krajín je zároveň zakázané poskytovať sankcionovaným osobám finančné prostriedky alebo ekonomické zdroje.



Veľmi zlé PR


Na sankčný zoznam sa dostala aj Daniella Weissová, jedna z najvýraznejších predstaviteliek izraelského osadníckeho hnutia. Európska rada zároveň oznámila sankcie proti desiatim predstaviteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas.


„Násilie a rozširovanie osád na Západnom brehu ohrozujú stabilitu regiónu a podkopávajú perspektívu dvojštátneho riešenia,“ uviedli predstavitelia EÚ.


Západný breh Jordánu čelí od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 takmer každodennému násiliu medzi izraelskou armádou, osadníkmi a Palestínčanmi.




Zdroj: SITA.sk - Brusel uvalil sankcie na izraelských osadníkov za násilie na Západnom brehu Jordánu

Šimečka naďalej hovorí rázne „nie" spolupráci s Matovičom. Okomentoval aj prieskum, že spojená opozícia by nevedela zostaviť vládu – VIDEO
Súčasťou nového rozpočtu bude aj zvýšenie platov policajtov, podľa Šutaja Eštoka ide o zásadnú podmienku

