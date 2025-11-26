Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Šimečka odmieta, že PS chce rušiť Benešove dekréty. Tvrdí, že vláda si vyrába umelý konflikt – VIDEO





Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 11 26 o 16.34.29 676x333 26.11.2025 (SITA.sk) -







Opozičné Progresívne Slovensko nemá záujem rušiť Benešove dekréty. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii šéf progresívcov Michal Šimečka. Zároveň citoval uznesenie hnutia k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku, v ktorom vyzývajú vládu na gestá dobrej vôle voči maďarskej menšine.



Obavy maďarskej menšiny a postoj prezidenta


„A jedno s tých gest môže znamenať, pokiaľ ide o dekréty, že sú súčasťou slovenského práva, ale je dôležité dodržiavať princíp, aby sa na ich princípe nemohli zakladať nové pravidlá," zdôraznil Šimečka. V uznesení podľa neho nie je jediné slovo o spochybňovaní alebo rušení Benešových dekrétov.



dekréty

Príslušníci maďarskej menšiny môžu mať podľa šéfa progresívcov aj v súčasnosti obavy, že štátne orgány vyvlastnia niekomu pozemok na základe dekrétov. „A toto je vec, ktorú mimochodom chce riešiť aj prezident republiky," pripomenul Šimečka s tým, že Peter Pellegrini prisľúbil k tejto problematike vytvoriť pracovnú skupinu.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šimečka zároveň kritizoval vládu, že nemá nič iné na práci, ako prijímať uznesenia k aktivitám opozičnej strany. Progresívne Slovensko si však podľa neho za stanoviskom stojí, „Vždy budeme hájiť práva všetkých občanov SR a budeme hájiť princíp, že nikto, len preto, že nemá slovenskú národnosť, sa nemôže cítiť na Slovensku na vedľajšej koľaji," uviedol Šimečka. Dodal, že progresívci budú vždy odmietať princíp kolektívnej viny.



Uznesenie vlády o nedotknuteľnosti dokumentov


Vláda prijala na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v okrese Svidník uznesenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Materiál o tzv. Benešových dekrétoch predložil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenia predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku počas minulotýždňového straníckeho mítingu v Komárne.



„Vláda SR vyjadruje znepokojenie nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti. Zároveň dôrazne odmieta snahy o politizáciu tejto kapitoly európskych dejín. Právne akty k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne vo vtedajšom Československu, súhrnne označované ako Benešove dekréty, je potrebné vnímať v kontexte povojnového usporiadania Európy určeného spojencami protifašistickej koalície,“ píše sa v uznesení vlády.

















Zdroj: SITA.sk - Šimečka odmieta, že PS chce rušiť Benešove dekréty. Tvrdí, že vláda si vyrába umelý konflikt – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Jesenná ITAPA 2025: V zdravotníctve je veľa oblastí, ktoré dokáže pokryť AI
<< predchádzajúci článok
Sociálne podniky čakajú zásadné zmeny, vláda schválila Tomášovu novelu aj návrh na skrátené konanie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 