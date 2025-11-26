|
Sociálne podniky čakajú zásadné zmeny, vláda schválila Tomášovu novelu aj návrh na skrátené konanie
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ako aj návrh na skrátené legislatívne konanie schválila vláda na výjazdovom rokovaní vo Vyšnom ...
26.11.2025 (SITA.sk) - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ako aj návrh na skrátené legislatívne konanie schválila vláda na výjazdovom rokovaní vo Vyšnom Orlíku.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje na akútnu ekonomickú situáciu, ktorá si vyžaduje okamžité zásahy na zamedzenie sociálnych a hospodárskych škôd. Návrh zákona má stabilizačný charakter a má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2026.
Rezort práce argumentuje, že novela reaguje na potrebu modernizácie legislatívy sociálnej ekonomiky, zosúladenie s európskymi normami a požiadavkami aplikačnej praxe. Zmeny reflektujú Program Slovensko 2021 – 2027, ako aj pravidlá štátnej pomoci EÚ. Cieľom je nastaviť systémové podmienky pre fungovanie registrovaných sociálnych podnikov, zlepšiť ich transparentnosť, efektívnosť financovania a zároveň posilniť ich spoločenský prínos.
Medzi kľúčové opatrenia patrí precizovanie základných pojmov v zákone, zavedenie povinného merania sociálneho vplyvu, zmeny v používaní zisku a nové pravidlá pre získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Novela tiež zavádza povinnosť vypracovať individuálne projekty pracovnej integrácie pre znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov.
Zákon skracuje lehoty pre nové podniky – na štyri mesiace pre integračné podniky a na šesť mesiacov pre podniky bývania a všeobecné sociálne podniky. Posilňuje sa tiež participácia zamestnancov a komunity v riadení podnikov. Zmeny v oblasti finančných príspevkov majú zefektívniť systém podpory a znížiť závislosť sociálnych podnikov od dotácií.
Navrhovaná legislatíva má pozitívne dopady na zamestnanosť, sociálnu inklúziu a využívanie verejných zdrojov. Podľa rezortu práce novela odstraňuje aplikačné nejasnosti, stabilizuje mechanizmy finančnej podpory a zabezpečuje súlad s európskou legislatívou. Skrátené legislatívne konanie je podľa vlády opodstatnené vzhľadom na riziká ohrozenia verejných financií, zamestnanosti a hospodárskej rovnováhy.
Zdroj: SITA.sk - Sociálne podniky čakajú zásadné zmeny, vláda schválila Tomášovu novelu aj návrh na skrátené konanie © SITA Všetky práva vyhradené.
