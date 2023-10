Šimečka: Pellegrini bol od začiatku rozhodnutý, že pôjde so Smerom (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.10.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini bol od začiatku rozhodnutý, že pôjde do vlády so stranou Smer-SD . Na utorňajšej tlačovej konferencii to skonštatoval šéf hnutia progresívne Slovensko Michal Šimečka Zároveň pripomenul, že sa bol napriek lepšiemu volebnému výsledku PS ochotný vzdať postu premiéra v prospech Pellegriniho, čo by bolo bezprecedentným rozhodnutím. Rovnako boli progresívci podľa neho s Hlasom ochotní rokovať aj o obsadení ministerstva vnútra „Oni odmietli rokovania, ktoré ešte ani nezačali," povedal Šimečka na margo Hlasu. Jeho hnutie pritom podľa neho v posledných dňoch robilo všetko pre to, aby vznikla vláda bez Roberta Fica . „Naozaj denne sme komunikovali s predsedami strán tej potencionálnej štvorkoalície," uviedol Šimečka. Zároveň sa poďakoval KDH , ako aj SaS za ochotu viesť rokovania.Smerom k novovznikajúcej koalícii Smeru, Hlasu SNS Šimečka odkázal, že progresívci budú tvrdou opozíciou. „Nebudú to s nami mať ľahké," dodal.