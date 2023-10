Slovensko je na pokraji čiernej diery a čakajú nás podľa liberálov ťažké časy, SaS bude tvrdou a zodpovednou opozíciou

Ponuky Hlasu využil Fico

Nepríjemné prekvapenia

10.10.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) vymenil Slovensko za návrat do minulosti a koalíciu temna.Liberáli takto reagovali na Pellegriniho utorkové vyhlásenie, že ďalšie rokovania o vládnej koalícii povedie len so Smerom-SD „Slovensko sa ocitá na pokraji čiernej diery. Je pre nás sklamaním, že ponuka pre Petra Pellegriniho nielen na post premiéra, ale aj obsadiť pozíciu ministra vnútra nominantom Hlasu neprišla hneď po voľbách. To, bohužiaľ, využil Robert Fico,“ uviedol v stanovisku predseda SaS Richard Sulík . Dodal, že Slovensko čakajú ťažké časy.„Stoja pred nami otázky, čo bude s právami menšín, čo bude so spravodlivosťou, čo bude s naším zahraničným smerovaním,“ vymenoval šéf liberálov.Zdôraznil, že jeho strana bude tvrdou a zodpovednou opozíciou. „Z našich hodnôt nepoľavíme a budeme hlasom všetkých slušných ľudí, ktorým záleží na Slovensku,“ dodal.„Ak by išlo Petrovi Pellegrinimu o Slovensko, tak neodovzdá krajinu do rúk človeka, počas ktorého tu bola všadeprítomná korupcia či prišlo k vražde nevinného novinára,“ skonštatoval podpredseda SaS Branislav Gröhling Predpokladá, že nás čakajú nepríjemné prekvapenia po rozdeľovaní funkcií a postov, čo podľa Gröhlinga bude mať dosah na spravodlivosť, ale aj na školstvo a celý štát.„My v SaS budeme túto koalíciu dôkladne sledovať a pozerať jej na prsty. To bude obzvlášť dôležité pri stranách ako Smer a SNS, ktoré majú históriu bohatú na korupčné kauzy,“ uzavrel podpredseda liberálov.