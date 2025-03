Šimečka poprel, že by hnutie progresívcov súhlasilo s vyslaním slovenských vojakov na Ukrajinu

9.3.2025 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka poprel, že by jeho hnutie súhlasilo s vyslaním slovenských vojakov na Ukrajinu. Povedal to v relácii Politika24 v televízii JOJ24. Povinná vojenská služba podľa neho nie je otázkou.Šimečka zdôraznil potrebu zrušenia transakčnej dane, ku ktorej PS zvolalo mimoriadnu schôdzu parlamentu. Hnutie Slovensko na čele s Igorom Matovičom na progresívcov apelovalo, aby návrh na zvolanie schôdze stiahli.Šimečka sa vyjadril, že nedovolia koalícii schôdzu „uniesť", a to v súvislosti s tým, že vládna koalícia potrebuje otvoriť parlamentnú schôdzu, na ktorej by mal náhradník za Rudolfa Huliaka Miroslav Radačovský , zložiť poslanecký sľub.Po Huliakovom odchode na post ministra cestovného ruchu a športu disponuje koalícia 75 poslancami, pozícia ďalších troch poslancov, Samuela Migaľa Jána Ferenčáka nie je jasná. Na otvorenie schôdze sú potrebné hlasy minimálne 76 poslancov.