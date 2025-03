Ficova vláda to dotiahne až do konca a nezmenia to ani protesty, ukázal prieskum

Odídenci okolo Huliaka

Spojenie protichodných táborov

9.3.2025 (SITA.sk) - Súčasná vláda dovládne riadne do konca a nezmenia to ani protesty opozície či mimovládnych združení. Vyplynulo to z prieskumu agentúry MNFORCE pre denník Plus JEDEN DEŇ . Prieskum ukázal, že 54 percent respondentov si myslí, že protesty proti vláde nepovedú k jej zmene. Opačný názor má 28 percent opýtaných, pričom 18 percent sa nevedelo vyjadriť.Výsledky prieskumu ďalej hovoria o tom, že 57 percent občanov Slovenska sa domnieva, že protestujúci ľudia neprispievajú k zmierneniu napätia v spoločnosti. Práve naopak si myslia, že prispievajú k jeho zvyšovaniu. Opačného názoru je 27 percent opýtaných, pričom 16 percent sa nevedelo vyjadriť.Podľa prieskumu sú občania Slovenska súčasne skeptickí, ak ide o očakávania voči vláde, ktorá by vzišla z predčasných volieb. Budúca vláda by nebola lepšia ako súčasná podľa 37 percent ľudí. Opak si myslí viac ako tretina respondentov a 30 percent sa nevedelo vyjadriť.Prieskumom sa ďalej zisťoval aj názor občanov na účasť odídených poslancov okolo Rudolfa Huliaka Samuela Migaľa na vládnutí. Bývalí členovia vládnej koalície by sa nemali stať znovu jej súčasťou podľa 39 percent opýtaných.To, že by sa opätovne mali stať jej súčasťou s cieľom nechať vládu dovládnuť, si myslí 24 percent občanov Slovenska. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 37 percent respondentov.Agentúra prieskumom zisťovala aj názor verejnosti, ak ide o výzvy psychiatrov a profesijných združení, ktoré vyzvali predsedu vlády Smer-SD ) na odchod z funkcie. Odborníci podľa 52 percent respondentov využili svoje právo na vyjadrenie svojho názoru.Viac ako tretina respondentov si naopak myslí, že to odborníci svojimi výzvami prehnali. K otázke sa nevedelo vyjadriť 15 percent opýtaných. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že sa potvrdzuje pretrvávajúce rozdelenie spoločnosti.Podľa 46 percent občanov Slovenska neexistuje nič, čo by dokázalo spojiť dva protichodné názorové tábory. Každý piaty Slovák si myslí, že by tu mohlo byť niečo, čo spoločnosť môže spojiť. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 31 percent oslovených.