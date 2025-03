Šimečka rokoval s rebelujúcim poslancom Migaľom, zhodli sa pri jednej veci – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.3.2025 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka spolu so šéfom poslaneckého klubu hnutia rokovali s rebelujúcim poslancom Samuelom Migaľom . Podľa Šimečku sa zhodli na tom, že Richard Raši nie je dobrým kandidátom na predsedu parlamentu.„Teraz sa láme, kam budeme patriť. To som dnes povedal aj poslancovi Migaľovi, ktorý spolu so svojimi dvoma kolegami Radomírom Šalitrošom Jánom Ferenčákom môžu pomôcť rozhodnúť. Hovorili sme aj o situácii v parlamente,“ uviedol Šimečka, ktorý zverejnil fotku z obeda s Migaľom.Zdôraznil, že súčasná vláda nás ťahá preč z Európy a podhadzuje Rusku. „Ohrozuje tak nielen našu prosperitu, ale aj bezpečnosť, a všetko, čo sme všetci vyše 35 rokov budovali. O každú šancu zastaviť ich treba zabojovať a rokovať,“ napísal k fotke Šimečka. Migaľa spolu so Šalitrošom nedávno vylúčili zo strany Hlas-SD.