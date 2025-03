Železnica opäť ožíva: Vlaky sa vracajú na východ Slovenska

Vlaky sú späť – končí sa náhradná autobusová doprava

Nové depo Humenné – dôležitá súčasť modernizácie

Budúcnosť železničnej dopravy na východe Slovenska

10.3.2025 (SITA.sk) - Po takmer dvoch rokoch sa na železničné trate v okolí Humenného opäť vracia pravidelná vlaková doprava. Cestujúci tak získajú rýchlejšie, komfortnejšie a ekologickejšie spojenie s regiónmi Prešova, Stakčína a Medzilaboriec. Ukončenie výluky a obnovenie prevádzky znamená aj koniec náhradnej autobusovej dopravy, ktorá bola v tomto úseku nevyhnutná. Humenné vždy patrilo medzi významné železničiarske centrá východného Slovenska. Železnica tu bola nielen spôsobom prepravy, ale aj dôležitou súčasťou života miestnych obyvateľov. Návrat vlakov preto nepredstavuje len technickú zmenu, ale aj potvrdenie záväzku ZSSK skvalitňovať železničnú dopravu. Cieľom je nielen obnoviť spojenia, ale aj ponúknuť cestujúcim lepšie služby, aby sa železnica opäť stala prirodzenou voľbou pre ľudí v regióne.Od 10. marca 2025 sú vlaky ZSSK opäť v prevádzke na tratiach. Po období výluk sa tak železničná doprava vracia do regiónu, kde má silnú tradíciu a kde je dôležitou súčasťou každodennej mobility obyvateľov.a môžu sa spoľahnúť na pohodlné vlakové spojenie. "Návrat vlakov do tohto regiónu je dôležitým krokom k zlepšeniu dopravnej obslužnosti. Prinášame komfortnejšie, spoľahlivejšie a ekologickejšie cestovanie," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.Na tratiach v okolí Humenného budú premávať"Tieto jednotky ponúkajú klimatizované priestory, nízkopodlažný nástup a dostatok miesta pre všetkých cestujúcichKaždá jednotka má kapacitu 337 miest, pričom 168 z nich sú pevné sedadlá, ďalších 9 je sklopných a zvyšok tvorí priestor na státie," doplnil Karol Henzély, člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK.S obnovou dopravy súvisí aj zlepšenie technického zázemia., ktorá umožní efektívnejšiu údržbu vlakov a prispeje k vyššej spoľahlivosti spojov. Modernizácia pracovného prostredia zlepšuje podmienky pre zamestnancov a umožňuje lepšie plánovanie údržby vlakových súprav. Práca v depe bude pohodlnejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia vďaka zlepšenému vybaveniu a modernejším technológiám. "Rušňové depo v Humennom zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečení spoľahlivej regionálnej dopravy. Jeho modernizácia prináša efektívnejšiu prevádzku, lepšie podmienky pre zamestnancov a kvalitnejšiu údržbu vlakov, čo sa prejaví na vyššom komforte a bezpečnosti cestujúcich," uviedol Martin Bahurinský, podpredseda predstavenstva ZSSK.Hoci sa vlaková doprava v regióne už obnovila, investície do železničnej infraštruktúry pokračujú., ktorá po dokončení umožní priame spojenie až do Košíc. "Dnešok je pre železnicu na východe Slovenska obrovským krokom vpred. Som nesmierne rád, že doprava sa opäť otvára pre ľudí, že máme novú zrekonštruovanú stanicu a že vlaky sa vracajú na trate, kde ich ľudia potrebujú," uviedol Filip Hlubocký, generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh MD SR.Informačný servis