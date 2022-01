Šimečka si v prípade úspechu PS vo voľbách vie predstaviť spoluprácu len s SaS, ostatné strany vylúčil

Šimečka

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nový podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (PS/RE) by si v prípade úspechu Progresívneho Slovenska (PS) v parlamentných voľbách vedel predstaviť spoluprácu so stranou Sloboda a Solidarita (SaS).Povedal to v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres. Zo spolupráce úplne vylúčil hnutie Sme rodina Borisa Kollára a Smer – sociálna demokracia a jeho predsedu Roberta Fica ako aj predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča.vylúčil aj spoluprácu s Petrom Pellegrinim, predsedom strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Narážal na to, že nie sú prešetrené podozrenia okolo exministra hospodárstva Petra Žigu.bol v utorok 18. januára zvolený vôbec ako prvý Slovák do funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu.