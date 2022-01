Francúzsko zavádza nové očkovacie preukazy, krajina chce odbremeniť nemocnice a znížiť počet nakazených

Francúzsky

Francúzska

Francúzsko

„zachova

ť a zvýšiť zaočkovanosť v prípade nových variantov“. Dodal, že takzvaný očkovací preukaz „jasne obmedzuje neočkovaných“. Zároveň pripustil, že opatrenie by sa mohlo pozastaviť,

Francúzsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) -premiér Jean Castex uviedol, že v pondelok vstúpi do platnosti nový certifikát COVID-19, ktorý výrazne obmedzí verejný život tých, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať. Takéto osoby nebudú môcť lietať v rámci, vstúpiť do reštaurácií či chodiť na športové podujatia alebo iné miesta.Podľa Castexa je preukaz potrebný, ak chce„ak počet infekcií prudko klesne a zaťaženie nemocníc sa výrazne zníži“.Od pondelka 24. januára 2022 bude potrebné úplné očkovanie pri vstupe do reštaurácií a barov, kín, divadiel a iných rekreačných a športových zariadení, v rámci medziregionálnej železničnej dopravy a pri vnútroštátnych letoch. Opatrenie platí pre všetkých nad 16 rokov. Vláda uviedla, že pre tých, ktorí sa nedávno zotavili z ochorenia COVID-19, sú naplánované určité výnimky.Castex tiež uviedol, že nárast vírusu vovykazuje známky slabnutia, ale tlak na nemocnice zostáva vysoký, a preto chce vláda ponechať súčasné obmedzenia v platnosti ešte ďalších 12 dní. „Táto výnimočná vlna sa neskončila, ale jej slabnúce účinky sú pozitívnym znamením,“ povedal premiér. Poznamenal, že od 2. februára už nebude nariadená práca z domu aspoň tri dni v týždni a povinnosť nosiť rúško vonku bude zrušená. Nočné kluby sa otvoria 16. februára.