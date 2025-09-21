Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 21.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matúš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. septembra 2025

Šimečka skritizoval do Fica. Premiér si kupuje haciendy a luxusné hodinky, no útočí na moju mamu


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister financií SR Opozícia Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky V politike

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) žije celý život zo štátnych peňazí. Vyhlásil to v diskusnej relácii



Zdieľať
21.9.2025 (SITA.sk) -


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) žije celý život zo štátnych peňazí. Vyhlásil to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Z tohto dôvodu nemá podľa neho strana Smer-SD čo rozprávať o jeho matke a o dotáciách, ktoré prijala od štátu.

Kritika majetkov Roberta Fica


„Má byt, ktorý nevie vysvetliť, ako kúpil, má vilu nikde v Chorvátsku, drahé hodinky. Oni idú niečo hovoriť mne?" spýtal sa Šimečka. „Kupujú si haciendy a idú niečo hovoriť mne, že moja rodina, moja mama," doplnil šéf progresívcov.

Šimečka zároveň skonštatoval, že keď sa ukáže, že v dotáciách prijatých jeho matkou je nejaký účtovný problém, ona to zaplatí. Keby pritom existovalo podozrenie z trestnej činnosti, nehovoril by o tom podľa Šimečku Fico na tlačovej konferencii, ale orgány by konali. „Tam nič nie je a premiér to využil, aby verejne šikanoval moju rodinu," doplnil Šimečka.

Tlačové konferencie budú pokračovať


Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v tejto súvislosti vyhlásil, že jeho strana bude pokračovať v tlačových konferenciách o Šimečkovej rodine. „Pán Šimečka je líder najväčšej opozičnej strany a toto je škandál ako hrom," skonštatoval minister s tým, že existuje exekúcia Európskej komisie v hodnote 113-tisíc eur voči Šimečkovej matke.

„Ak tu niekto urobil nejaký podvod, že si niečo trikrát vyfaktúroval, tak toto ako máme nazvať?" spýtal sa Kamenický. V celej veci sú podľa Kamenického identifikované štyri druhy podvodov. „Urobte si test Ficom," dodal minister financií.


Zdroj: SITA.sk - Šimečka skritizoval do Fica. Premiér si kupuje haciendy a luxusné hodinky, no útočí na moju mamu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister financií SR Opozícia Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky V politike
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hasiči a policajti opäť dokázali, že sú hrdinami. Ministerstvo im odovzdalo pamätné medaily za záchranu životov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Incidenty v Európe pribúdajú. Český prezident Pavel hovorí, že zostrelenie ruského lietadla môže byť jediným riešením

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 