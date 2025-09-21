Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

21. septembra 2025

Hasiči a policajti opäť dokázali, že sú hrdinami. Ministerstvo im odovzdalo pamätné medaily za záchranu životov – FOTO


V rámci Dní Ministerstva vnútra SR rezort ocenil policajtov aj hasičov, ktorí sa podieľali na záchrane ľudských životov. Ako rezort v tejto súvislosti ...



68ceeb1c0c1da676693887 676x452 21.9.2025 (SITA.sk) - V rámci Dní Ministerstva vnútra SR rezort ocenil policajtov aj hasičov, ktorí sa podieľali na záchrane ľudských životov. Ako rezort v tejto súvislosti informoval, policajti napríklad dokázali zachrániť muža, ktorý stál na moste a chcel ukončiť svoj život.


Namiesto rozkazov mu ponúkli rozhovor, cigaretu a vlastnú nabíjačku, aby si mohol pozrieť fotografie svojej dcéry – práve vďaka tomu našiel dôvod žiť. V inom prípade okamžite zasiahli, keď muž skolaboval na ulici. Skontrolovali dýchacie cesty, zastavili krvácanie a pripravili defibrilátor, vďaka čomu sa muž prebral k životu.

Policajti zachraňovali aj po nehodách a kolapsoch


Medzi ocenenými policajtmi boli aj tí, ktorí po nehode motocykla oživovali ženu, ktorá nejavila známky života. „Kým niektorí sa postarali o šokovaného vodiča, iní pokračovali v masáži srdca, až kým sa zranená sama nenadýchla. V ďalšom prípade upokojovali cez telefón ženu, ktorá chcela spáchať samovraždu, a zároveň koordinovali kolegov, aby ju včas našli. Nezaváhali ani pri zásahu v železničnom tuneli, kde jeden z policajtov zastavoval blížiaci sa vlak, kým druhý vyviedol ženu z koľajiska do bezpečia," zdôraznilo ministerstvo vnútra.

Pohotovosť policajtov podľa rezortu zachránila životy aj pri kolapsoch a dopravných nehodách. „Policajti začali s masážou srdca a použitím defibrilátora priamo na ulici, spriechodňovali dýchacie cesty cyklistovi ležiacemu v kaluži krvi či asistovali lekárom pri resuscitácii muža, ktorý skolaboval počas prechádzky so psom," uviedlo ministerstvo. Doplnilo, že policajti si za spomenuté skutky prevzali medaily ako symbol vďaky a uznania.

Medaily dostali aj hasiči


Ocenenia sa rovnako obdržali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Tí napríklad pomáhali zranenému cyklistovi po náraze do stromu v ťažko dostupnom teréne, pri požiari bytu, kde zostala uväznená imobilná osoba, pri záchrane života ženy, ktorá skočila z mosta Márie Valérie v Štúrove do rieky Dunaj ako aj pri tragickej udalosti na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, kde útočník napadol nožom zamestnancov a študentov školy.

Pamätné medaile oceneným hasičom odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s prezidentom HaZZ Adriánom Mifkovičom. Všetci ocenení podľa rezortu vnútra preukázali odvahu, duchaprítomnosť a profesionalitu v najťažších chvíľach.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči a policajti opäť dokázali, že sú hrdinami. Ministerstvo im odovzdalo pamätné medaily za záchranu životov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Prezident HaZZ Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
