Nedeľa 21.9.2025
Meniny má Matúš
|Denník - Správy
21. septembra 2025
Šimečka skritizoval Fica. Premiér si kupuje haciendy a luxusné hodinky, no útočí na moju mamu
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) žije celý život zo štátnych peňazí. Vyhlásil to v diskusnej relácii
21.9.2025 (SITA.sk) -
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) žije celý život zo štátnych peňazí. Vyhlásil to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Z tohto dôvodu nemá podľa neho strana Smer-SD čo rozprávať o jeho matke a o dotáciách, ktoré prijala od štátu.
„Má byt, ktorý nevie vysvetliť, ako kúpil, má vilu nikde v Chorvátsku, drahé hodinky. Oni idú niečo hovoriť mne?" spýtal sa Šimečka. „Kupujú si haciendy a idú niečo hovoriť mne, že moja rodina, moja mama," doplnil šéf progresívcov.
Šimečka zároveň skonštatoval, že keď sa ukáže, že v dotáciách prijatých jeho matkou je nejaký účtovný problém, ona to zaplatí. Keby pritom existovalo podozrenie z trestnej činnosti, nehovoril by o tom podľa Šimečku Fico na tlačovej konferencii, ale orgány by konali. „Tam nič nie je a premiér to využil, aby verejne šikanoval moju rodinu," doplnil Šimečka.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v tejto súvislosti vyhlásil, že jeho strana bude pokračovať v tlačových konferenciách o Šimečkovej rodine. „Pán Šimečka je líder najväčšej opozičnej strany a toto je škandál ako hrom," skonštatoval minister s tým, že existuje exekúcia Európskej komisie v hodnote 113-tisíc eur voči Šimečkovej matke.
„Ak tu niekto urobil nejaký podvod, že si niečo trikrát vyfaktúroval, tak toto ako máme nazvať?" spýtal sa Kamenický. V celej veci sú podľa Kamenického identifikované štyri druhy podvodov. „Urobte si test Ficom," dodal minister financií.
Kritika majetkov Roberta Fica
Kritika majetkov Roberta Fica
„Má byt, ktorý nevie vysvetliť, ako kúpil, má vilu nikde v Chorvátsku, drahé hodinky. Oni idú niečo hovoriť mne?" spýtal sa Šimečka. „Kupujú si haciendy a idú niečo hovoriť mne, že moja rodina, moja mama," doplnil šéf progresívcov.
Šimečka zároveň skonštatoval, že keď sa ukáže, že v dotáciách prijatých jeho matkou je nejaký účtovný problém, ona to zaplatí. Keby pritom existovalo podozrenie z trestnej činnosti, nehovoril by o tom podľa Šimečku Fico na tlačovej konferencii, ale orgány by konali. „Tam nič nie je a premiér to využil, aby verejne šikanoval moju rodinu," doplnil Šimečka.
Tlačové konferencie budú pokračovať
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v tejto súvislosti vyhlásil, že jeho strana bude pokračovať v tlačových konferenciách o Šimečkovej rodine. „Pán Šimečka je líder najväčšej opozičnej strany a toto je škandál ako hrom," skonštatoval minister s tým, že existuje exekúcia Európskej komisie v hodnote 113-tisíc eur voči Šimečkovej matke.
„Ak tu niekto urobil nejaký podvod, že si niečo trikrát vyfaktúroval, tak toto ako máme nazvať?" spýtal sa Kamenický. V celej veci sú podľa Kamenického identifikované štyri druhy podvodov. „Urobte si test Ficom," dodal minister financií.
