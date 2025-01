Šimečka: Vládna koalícia na čele s premiérom Ficom zmarila schôdzu k vysloveniu nedôvery vláde – VIDEO

Majú v pláne zvolať novú mimoriadnu schôdzu

21.1.2025 (SITA.sk) - Vládna koalícia na čele s premiérom Robertom Ficom Smer-SD ) zmarila schôdzu k vysloveniu nedôvery vláde. Po rozhodnutí o tom, že kompletná rozprava bude prebiehať v neverejnom režime, to skonštatoval predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ako povedal, nielen progresívci, ale celá opozícia odchádzajú zo schôdze a nemienia sa zúčastňovať na „tejto fraške". Rovnako oznámil, že opozícia má v pláne zvolať novú mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa opäť pokúsia vysloviť vláde nedôveru.Dúfa tiež, že ďalšia schôdza už zmarená nebude a budú normálne diskutovať. Zozbierajú podpisy, podajú podanie a potom uvidia, kedy bude schôdza zvolaná.„Ak to opäť zmaria, alebo to neotvoria, to je už ich zodpovednosť. Je našou povinnosťou pred voličmi, aby sme túto schôdzu znovu zvolali," uviedol. Na margo rozhodnutia o neverejnej rozprave podotkol, že nerozumie, prečo nemohli utajenú správu SIS predniesť na samostatnej mimoriadnej schôdzi. „Je to nelogické, absurdné," myslí si.Mimoriadna schôdza zvolaná opozíciou podľa jeho slov mala byť o vyslovení nedôvery vláde. Očakával vystúpenia ministrov, ktorí budú hájiť prácu vládneho kabinetu, a tiež vystúpenia opozície, ktorá bude môcť poukázať na zlyhania vlády. Koalícia podľa neho nechce, aby tieto argumenty zazneli.„Tak si vymysleli nejakú utajenú schôdzu, potom utajenú rozpravu, najprv jednu, potom druhú, a potom utajili celú rozpravu až do konca," povedal. Dodal, že tak zabránili poslancom a poslankyniam opozície vyjadriť sa. Poznamenal, že pokiaľ sa pamätá, takéto čosi sa v histórii Národnej rady (NR) SR nestalo, aby koalícia zmarila rokovanie o vyslovení nedôvery vláde a utajila pred verejnosťou diskusiu.„To je taká fraška, to je na úrovni dlažobných kociek. Naozaj, konšpirácie, bludy. Na tom (správa SIS, pozn. SITA) nie je nič tajné, nech to rovno zverejnia," vyjadril sa. Podľa Šimečku ide o bežne dohľadateľné informácie, ktoré boli zneužité na zmarenie schôdze. Z utajovanej správy, ani od premiéra sa podľa jeho slov nedozvedel nič, čo by nemohlo byť vo verejnom priestore.„Môj názor, a nie som odborník, je, že pán predseda vlády už prepadol nejakým bludom a paranoji. Je to smutné," dodal.To, že rozprava momentálne neprebieha, keďže opoziční poslanci a všetci navrhovatelia odišli zo sály, pre agentúru SITA potvrdila aj poslankyňa Mária Kolíková Sloboda a Solidarita ).„Odišli na protest tomu, že celá rozprava mala prebiehať v utajenom režime," vysvetlila. „Takto to predsa nejde, ohľadom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde," dodala.