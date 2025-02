Šimečka vyletí ako čertík z krabičky vždy, keď sa hovorí o financovaní mimovládok, skonštatoval premiér Fico

Priživovanie na mimovládnych organizáciách

Výzva pre Šimečku

26.2.2025 (SITA.sk) - Premiér Smer-SD ) kritizoval predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku , ktorý v utorok označil Ficovu výzvu pre ministerstvá na vypracovanie zoznamov dotácií a grantov poskytnutých pre tretí sektor za škandál. Nadácie, občianske združenia a iné organizácie podľa Šimečkových slov dlhodobo suplujú štát napríklad pri starostlivosti o seniorov, chorých či týrané ženy, ale aj vzdelávajú mladých ľudí čo chránia prírodu.„A premiér, namiesto toho, aby im poďakoval, a sám konečne začal riešiť problémy ľudí na Slovensku, ich len odrádza a prenasleduje tu vymyslené prízraky,“ uviedol na sociálnej sieti Šimečka. Premiér v liste, ktorý zaslal ministerstvám, uviedol, že nemôže akceptovať politicky zamerané mimovládne organizácie, ktoré netransparentne ovplyvňujú verejnú mienku a politickú súťaž.V statuse na sociálnej sieti Fico zareagoval na Šimečkovu kritiku tým, že o svojom politickom oponentovi napísal, že „vyletí ako čertík z krabičky“ vždy, keď sa hovorí o financovaní mimovládok. Podľa premiéra sú Šimečkovi rodičia či partnerka príkladom toho, ako sa dá priživovať na mimovládnych organizáciách, čo je podľa Ficových slov dôvod, pre ktorý bol Šimečka odvolaný z postu podpredsedu parlamentu. Predseda vlády dodal, že zlaté časy sa im končia.„Šimečkov otec chodí ako kúzelník po kulturákoch a kydá na mňa ako zmyslov zbavený. Preto, lebo pravda o financovaní súkromného života Šimečkovcov vychádza na povrch,“ tvrdí premiér. Poukázal napríklad na OZ Fórum, ktoré podľa jeho slov vedie matka Michala Šimečku, a ktoré malo podľa Fica za posledné štyri roky získať zo slovenských dotačných schém 314-tisíc eur.„O tom, ako si Šimečkovci žili, hovorí aj exekúcia orgánov EÚ proti OZ Fórum vo výške takmer 160-tisíc eur. Hanba na sto rokov. Nahrabali peniaze z EÚ a len Boh vie, čo s nimi dorobili,“ myslí si Fico.„Takže, vážení priatelia. Tu 100-tisíc, tam 100-tisíc eur, niekde vyšlo, niekde nie,“ pokračoval Fico s tým, že sú to stále prostriedky, o ktorých sa nesníva ani úspešným podnikateľom, nieto aktivistom v mimovládnom sektore.„Takže pán Šimečka ml., čo keby ste namiesto ochkania, aký je to škandál, že si ako premiér oprávnene pýtam informácie, urobili tlačovku a oznámili celkovú sumu, ktorú Vaša rodina za celé roky bezprácne nahrabala z dotačných schém. To by bola sumička, pravda p. Šimečka? A že by mala viac ako šesť núl?“ uzavrel premiér.