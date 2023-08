Šimečka vyzval šéfa maďarskej diplomacie, aby nespochybňoval nezávislosť slovenskej polície

Dzurinda hovorí o provokáciách

Simonovi sa dvíha žalúdok

12.8.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka vyzval maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa , aby rešpektoval suverenitu Slovenskej republiky a zdržal sa výrokov, ktoré nepodložene spochybňujú nezávislosť Polície SR.Reagoval tým na výrok ministra zahraničia Maďarska o tom, že Tibor Gašpar je na Slovensku terčom honu.Minister zahraničných vecí Maďarska Szijjártó zverejnil na sociálnej sieti status, v ktorom píše, že po celom svete prebieha hon na politikov, ktorí sú v opozícii voči medzinárodnému liberálnemu mainstreamu a statočne zastupujú národné záujmy.Ako uviedol, v Spojených štátoch je vznesené ďalšie obvinenie s cieľom pokúsiť sa zablokovať najpravdepodobnejšieho kandidáta v budúcich prezidentských voľbách, na Slovensku bol zatknutý jeden z popredných politikov strany, ktorá má najväčšie šance v jesenných parlamentných voľbách a v Bosne a Hercegovine boli vznesené obvinenie proti demokraticky zvolenému vodcovi srbskej komunity.Predseda strany Modrí – Európske Slovensko , expremiér a niekdajší minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda sa v relácii RTVS Sobotné dialógy vyjadril, že „samozrejme, že to nie je v poriadku, čo urobil pán Szijjártó, a nie je to prvýkrát. Už celé roky pozorujeme, že tu a tam dochádza k provokáciám. Takýchto provokácií sa, žiaľ, z času na čas maďarská vláda dopúšťa“.Dodal, že každý môže síce povedať, čo chce, ale je otázne, ako to prispieva alebo neprispieva k naším vzájomným vzťahom s Maďarskom. Výrok maďarského ministra zahraničia sa podľa Dzurindu prieči elementárnym diplomatickým zvyklostiam.Predseda Maďarského fóra Zsolt Simon v relácii povedal, že to nebolo prvýkrát, kedy sa Szijjártó vyjadril na podporu politickej strany Smer-SD.Pripomenul, že pred časom mal dokonca spoločnú tlačovku s Robertom Ficom v sídle Smeru-SD . „Ako Maďar musím povedať, že mne to zdvíha žalúdok,“ dodal.