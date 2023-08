Strany pod hranicou zvoliteľnosti neplánujú odstúpiť z predčasných volieb, Dzurinda nosí v hlave nový sen

Simon chce spájať Slovensko

Forró vyzval Dzurindu aj Simona

12.8.2023 (SITA.sk) - Odstúpiť z volieb sa napriek nízkym preferenciám v prieskumoch nechytá ani strana Modrí Most-Híd , spojená strana Maďarské fórum Demokratická strana , ani maďarská strana Aliancia Uviedli to v sobotu predsedovia týchto troch politických zoskupení v relácii RTVS Sobotné dialógy. Mikuláš Dzurinda argumentoval, že 1. mája 2004 dotiahol so svojimi ľuďmi Slovensko do Európskej únie.„Dnes nosím v hlave nový sen – dotiahnuť Európu na Slovensko, lebo európske máme len ceny, ale všetko ostatné má ďaleko od Európy. Preto budeme kandidovať 30. septembra,“ vyhlásil.Líder kandidátky spojenej strany na čele s Maďarským fórom Zsolt Simon uviedol, že odstúpiť neplánujú, pretože chcú spájať Slovensko, menšiny a väčšinu s minoritami.„Pre nás je ponuka, ktorú sme priniesli, nesmierne dôležitá. Ak by sme odstúpili z tohto politického boja, tak by volič maďarskej národnosti nemal inú možnosť, len voliť takú alternatívu, ktorá by mohla skončiť pri Ficovi,“ zdôvodnil.Predseda Aliancie Krisztián Forró povedal, že verí, že jeho strana to dotiahne do parlamentu a prekročí päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti, keďže maďarská menšina tvorí 8,5 percenta obyvateľov Slovenska.Zároveň vyzval Mikuláša Dzurindu a Zsolta Simona, aby z volieb so svojimi stranami odstúpili.Dzurindovci dosiahli v júlovom prieskume agentúry Focus preferencie 1,8 percenta a simonovci 1,2 percenta. Aliancia mala presne štyri percentá, no v prieskume agentúry AKO za rovnaký mesiac dosiahla podporu len 2,2 percenta.