Pondelok 2.2.2026
02. februára 2026
Šimečka žiada od Fica odpovede, pýta sa na predátora Epsteina aj nacionalistu Bannona – VIDEO
Premiér Robert Fica by mal verejne zodpovedať na otázky, či sa stretol s odsúdeným sexuálnym predátorom a pedofilom Jeffreym Epsteinom a ...
Zdieľať
2.2.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fica by mal verejne zodpovedať na otázky, či sa stretol s odsúdeným sexuálnym predátorom a pedofilom Jeffreym Epsteinom a tiež so Steveom Bannonom, ktorý sa v Bruseli snažil spojiť krajne pravicové a nacionalistické politické strany. Vyzýva ho k tomu líder opozície a predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka.
Kritizuje, že premiér po odhaleniach, že jeho poradca pre národnú bezpečnosť Miroslav Lajčák intenzívne komunikoval s Jeffrey Epsteinom, mlčí. Lajčákovu ponuku na rezignáciu síce prijal, no zároveň sa ho opätovne zastal. „Na celom svete sa živo diskutuje o dopadoch tejto obrovskej kauzy. Vo Veľkej Británii je premiér Keir Starmer pod obrovským tlakom, lebo sa ukázalo, že bývalý veľvyslanec a bývalý minister Mandelson mal rovnako intenzívny vzťah s Jeffreym Epsteinom. Ale slovenský premiér mlčí,“ povedal v pondelok Šimečka na tlačovej besede.
Pripomína, že Lajčák podľa zverejnených správ „doslova ponúkal Fica ako jedného z protagonistov Bannonovho projektu krajnej pravice v rámci Európskej únie. Dokonca sa hovorilo o finančných daroch, ktoré sa mali prejednávať. Takže, pán premiér, absolvovali ste tieto stretnutia? Ak nie, tak to prosím vyvráťte“.
Šimečka tiež pripomína, že Lajčák bol dlhoročným ministrom a vicepremiérom za stranu Smer, a človek, o ktorom uvažovali ako o kandidátovi na prezidenta. Fico si ho sám vybral za poradcu pre národnú bezpečnosť. Verejnosť si podľa neho zaslúži odpovede a PS bude v tomto smere podnikať aj ďalšie kroky, ktoré čoskoro oznámi.
Konverzácia medzi Jeffreym Epsteinom a Miroslavom Lajčákom je súčasťou Epsteinových spisov, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti a má pochádzať z roku 2018. Lajčák podľa zverejnených správ žiadal usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, aby mu dohodil mladé dievčatá a prosil ho, aby ho pozval na svoje „hry“. Zároveň ponúkal Roberta Fica ako vhodnú figúru pre zámery americkej krajnej pravice, poukázal Šimečka.
„Už dávno som nevidel toľko pokrytectva v jeho kritike, a to zo všetkých strán. No čo už, keď už nič iné vážne nie je, na útok proti mne musí poslúžiť čokoľvek, aj keď je to Mirom Lajčákom absolútne popierané a odmietané,“ reagoval v sobotu premiér Fico. Titulky v médiách a vyhlásenia politických predstaviteľov sú podľa Fica takej intenzity a tak bombastické, ako keby bola reč o odvolávaní prezidenta SR.
„Pritom ide o jedného z poradného zboru predsedu vlády. Miro sa však opäť prejavil ako veľký diplomat a ja jeho ponuku na ukončenie spolupráce prijímam, hoci prichádzame všetci o neuveriteľný zdroj skúsenosti v diplomacii a zahraničnej politike,“ dodal.
