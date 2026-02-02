Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.2.2026
 24hod.sk    Z domova

02. februára 2026

Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Šimečkovej matky, upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu – VIDEO


Tagy: FPU Fond na podporu umenia Subvenčný podvod Trestné stíhanie

Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Informovala o ...



Zdieľať
michal simecka 1 676x450 2.2.2026 (SITA.sk) - Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit. To, či matka opozičného lídra Michala Šimečku (PS) spáchala subvenčný podvod, vyšetruje protikorupčná jednotka z Košíc.


Ako nadácia informovala na sociálnej sieti, združenie Projekt Fórum si nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry.

Niekoľko desiatok faktúr


Spolu ide o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov. Ide napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizuje, ale aj o aktivity jej spolupracovníčky Andrey Pukovej.

Nadácia spresnila, že z auditu vyplýva napríklad to, že organizácia si len za prerábku webovej stránky uplatnila spolu takmer 12 500 eur na dvoch rezortoch. Na stránku upozorňovala na jeseň aj samotná Nadácia Zastavme korupciu, a to z analýz faktúr, ktoré jej po niekoľkých týždňoch čakania sprístupnilo ministerstvo spravodlivosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Uplatnenie faktúr


„Rovnako sme upozornili na to, že Šimečkovej združenie si z ministerstva uplatnilo takmer celú sumu na organizáciu podujatia, aj keď v tom čase bola silná covidová vlna a celá jeho dramaturgia bola napokon oveľa skromnejšia a bez medzinárodnej účasti,“ dodala nadácia.

Kontrola tiež ukázala, že Puková a Šimečková si dvojnásobne uplatnili faktúry za tlmočenie, zhotovenie obrazových záznamov či prípravu bulletinov. Trojnásobne si uplatnili zase faktúry na prenájom priestorov Starej tržnice v Bratislave, kde sa fórum konalo.


Zdroj: SITA.sk - Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Šimečkovej matky, upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

