Šimečka: Zobrať samosprávam päť mesiacov pred voľbami 500 miliónov eur je cynické a devastačné

Samosprávy ešte ako-tak fungujú

Kampaň začnú na Starých Horách

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Zobrať samosprávam päť mesiacov pred voľbami z rozpočtov 500 miliónov eur je zo strany Igora Matoviča a vládnej koalície cynické a devastačné, myslí si predseda strany Progresívne Slovensko (PS) Predstavitelia PS budú preto apelovať na poslancov, aby zákon z dielne ministra financií Matoviča OĽaNO ) nepodporili.Znakom toho, že zákon nie je dobrý, má byť podľa Šimečku fakt, že mu s ním pomáhajú predstavitelia strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) , uvádza sa v tlačovej správe.„Samosprávy sú v našej krajine jedna z mála inštitúcií, ktoré ešte ako-tak fungujú a poskytujú ľuďom kvalitné služby. Jeden megalomanský plán Igora Matoviča im však môže spôsobiť vážne problémy, viaceré z nich budú musieť zvýšiť miestne dane a mnohé z nich to ani nemusia prežiť,” uviedol Šimečka.Progresívne Slovensko ide do októbrových komunálnych volieb s cieľom postaviť kvalitných kandidátov, ktorí budú spĺňať predpoklady pre výkon svojich funkcií.„Posledné dva roky sme realizovali viacero školení zameraných na odborné znalosti, praktické schopnosti pre riešenie problémov v samosprávach, a komunikačné zručnosti. Aj tento víkend robíme školenie na Starých Horách, kde oficiálne odštartujeme našu komunálnu kampaň,” dodala členka predsedníctva a šéfka komunálnej platformy Jana Hanuliaková Hlavným posolstvom kampane bude slogan „Dá sa to!". „Nebudeme v každom meste a obci, ale tam, kde budú naši kandidáti a kandidátky, či už pod značkou Progresívneho Slovenska alebo pod koalíciami, budeme presadzovať kvalitu a štyri okruhy tém, ktoré považujeme za naše priority. Samospráva musí byť otvorená, zelená, komunitná a pomáhajúca. Za každou oblasťou stoja viaceré návrhy opatrení, ktoré vedia reálne zlepšiť život ľudí v našich obciach a mestách, nech už ležia kdekoľvek na Slovensku,” uzavrela Hanuliaková.