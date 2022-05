Turecký prezident Erdogan hovoril s prezidentom Fínska a premiérkou Švédska o vstupe do NATO

Obmedzenia na vývoz zbraní

Očakáva kroky proti "teroristom"

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu diskutoval o svojich námietkach voči vstupu Švédska a Fínska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) s lídrami oboch severských krajín. Informovala o tom jeho kancelária.Erdogan sa zhováral s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom a švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou v samostatných telefonátoch, aby sa vyjadril k obavám Ankary zo subjektov, ktoré považuje za teroristické.Podľa Turecka sa to týka kurdských militantov a ďalších organizácií, ktorým tieto severské krajiny údajne poskytujú útočisko.Erdogan vyzval Švédsko, aby zrušilo obmedzenia na vývoz obranných zbraní, ktoré uvalilo na Turecko v súvislosti s inváziou Turecka do severnej Sýrie v roku 2019.Erdogan tiež povedal, že očakáva, že Štokholm podnikne „konkrétne a vážne kroky“ proti Strane kurdských pracujúcich (PKK) a ďalším skupinám, ktoré Turecko považuje za teroristov.Fínskemu prezidentovi zasa Erdogan povedal, že spomenuté „teroristické organizácie“ predstavujú „hrozbu pre spojencov v rámci NATO a je to nezlučiteľné s duchom priateľstva a spojenectva“.