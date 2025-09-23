|
Utorok 23.9.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
23. septembra 2025
Šimečková podáva trestné oznámenie na Fica, Smer chce uznesením naštartovať audity v prípade údajného podvodu – VIDEO
Marta Šimečková a jej spolupracovníčka Veronika Puková podávajú na premiéra Roberta Fica (
23.9.2025 (SITA.sk) - Marta Šimečková a jej spolupracovníčka Veronika Puková podávajú na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) trestné oznámenie. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré spoločne zverejnili v statuse na sociálnej sieti. Matka lídra najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku tak zareagovala na vyjadrenia predsedu vlády Fica zo sobotňajšej (20. septembra) tlačovej besedy, kde ju spolu s Pukovou obvinil zo subvenčného podvodu a nazval ich podvodníčkami.
Podľa jeho vyjadrení dostali spolu 130-tisíc eur na projekt Stredoeurópske fórum v roku 2021 z troch rôznych zdrojov, konkrétne ministerstva spravodlivosti, ministerstva kultúry aj Fondu na podporu umenia (FPU).
„Z toho si do vlastného vrecka vyúčtovali 87 500 eur. Z projektu sa realizoval jeden rozhovor s Čaputovou o covide a 32 hereckých prejavov o 17. novembri. Pani Šimečková nemala problém si duplicitne až triplicitne vyplatiť tie isté faktúry,“ tvrdil premiér na tlačovke. Označil to za „subvenčný podvod ako hrom“, žiadne trestné oznámenia ale podávať nebude.
Na tento výrok zareagoval generálny prokurátor Maroš Žilinka, uviedol, že ak majú štátne orgány informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, sú povinné to oznámiť. Tlačová beseda podľa jeho slov na to nestačí.
Predseda vlády na tlačovej besede tiež avizoval, že budú žiadať vrátenie peňazí naspäť. Šimečková s Pukovou v statuse uviedli, že rátajú s tým, že Ficove útoky budú pokračovať a stupňovať sa, možno aj v najbližších dňoch.
„Počítame aj s tým, že sa Robertovi Ficovi podarí, že mnohí sa na nás naozaj začnú dívať ako na príživníčky, podvodníčky, vypočítavé hrabivé indivíduá. Proti bezprecedentnému urážaniu sa ideme brániť vlastným trestným oznámením, pretože ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko,“ zdôraznili.
Podotkli, že hoci premiér trestné oznámenie na nich nepodal, urobil to už niekto iný. Avizujú, že budú plne spolupracovať s orgánmi, ktoré sa na ne obrátia, rovnako sú k dispozícii aj na otázky pre novinárov.
„Túto sobotu Robert Fico nám osobne venoval mimoriadnu pozornosť. Je neuveriteľné, že premiér spolu s ministrami venujú hodinu jednej malej neziskovke, aby v ľuďoch navodil dojem, že to my dve sme zruinovali štátny rozpočet. Je neuveriteľné, že premiér na tlačovke ukazuje tváre dvoch žien na fotke, ktorú ukradol z nášho facebooku, a k tomu gestikuluje a kričí. Ale akokoľvek bizarne to vyzeralo, verejnosti a všetkým ľuďom, ktorí nás podporili a podporujú, sme dlžné vysvetlenie toho, čo tam odznelo,“ napísali vo vyjadrení Šimečková s Pukovou.
Zdôraznili, že nikdy sme nechceli vylákať zo štátneho rozpočtu peniaze na svoje obohatenie. „Určite sme za tých 16 rokov urobili aj množstvo chýb, omylov a mylných rozhodnutí. Ale nikdy sme sa nechceli pred zodpovednosťou za chyby skrývať. To nechceme ani teraz,“ prízvukovali.
Na margo projektu Stredoeurópskeho fóra 2021, ktoré Fico spomína, a podpory od štátu uviedli, že to bol iný ročník než inokedy, čo súviselo s tým, že išlo o druhý rok pandémie. Podobne ako mnoho iných organizácií, aj ony vtedy dostali podporu od štátu, išlo o kompenzáciu protipandemických opatrení.
„Bolo to úplne jediný raz, čo sme získali podporu, ktorá nebola účelovo viazaná na nijaký projekt. Situácia bola výnimočná a vôbec nebolo jasné, ako sú nastavené pravidlá, a nie je to jasné ani dnes,“ píšu ďalej. Po vyčerpaní dotácie dostali iba pokyn, aby jednoducho poslali všetko, čo mali. To aj učinili, a tieto materiály zahŕňali tiež faktúry, ktoré boli súčasťou správ pre FPU a rezort spravodlivosti, určené na jednotlivé podujatia.
„Urobili sme tak nie preto, že by sme mali v úmysle podvádzať. Bolo to jediný raz, čo sme dostali grant, ktorý nebol viazaný na žiadny účel a nikto nemal jasno v tom, ako ho reportovať. Ale nechceme sa na to vyhovárať. A vôbec to neznamená, že sa chceme vyhýbať zodpovednosti,“ zdôraznili a dodali, že keď príslušná inštitúcia zo zákona na to určená rozhodne, že musia prostriedky do štátneho rozpočtu vracať, budú to akceptovať a peniaze vrátia.
Šimečková s Pukovou dodali, že samotný fakt, že sa uchádzali o podporu z FPU aj z Fondu pre ľudské práva na fórum, je úplne normálna vec. Robiť z toho škandál považujú za nezmysel.
„Veľké projekty ako konferencie či festivaly sa uchádzajú o podporu z viacerých verejných zdrojov, a niet dôvodu, prečo to tajiť. Na všetkých propagačných materiáloch sme samozrejme vždy obe tieto inštitúcie uvádzali, pokiaľ sme získali ich podporu, pričom každá inštitúcia financovala inú časť projektu. V zmluvách s FPU priamo vypĺňate kolónku, odkiaľ je projekt financovaný a čo z toho je z verejných zdrojov. A zároveň v tých zmluvách, ktoré si každý môže nájsť v Centrálnom registri zmlúv, uvidíte, že projekt Stredoeurópske fórum na FPU zakaždým mal svoj osobitný podtitul, žiadali sme podporiť kultúrny aspekt fóra,“ napísali ďalej.
Poznamenali, že od Fica majú teraz na čele vypálené slovo príživníčky i podvodníčky. Poznamenali, že ak by malo byť Stredoeurópske fórum prostriedkom na ich obohatenie, nedávali by doň vlastné peniaze zo svojich odmien.
„Keď to inak nešlo, robili sme aj z pôžičiek, ktoré sme si vzali. Robili sme to 13 rokov obidve, vždy, keď náklady na fórum boli vyššie, než sme odhadli. Keď sme to teraz spočítali, vyšlo nám, že za týchto posledných trinásť rokov to boli desaťtisíce,“ dodali. Spomenuli, že každoročne sa uchádzajú o podporu z rôznych verejných či súkromných zdrojov, či už domácich, alebo zahraničných. Úspech je striedavý, no tieto prostriedky niekedy úplne nestačia.
„A nie, nežijeme si pokojne a v luxuse. Pán premiér to môže preverovať od rána do večera: nenadobudli sme žiadne majetky, neužívame žiadny prepych ani žiadne parádne dovolenky, dokonca väčšinou žiadne dovolenky,“ zdôrazňujú vo vyjadrení.
Šimečková v statuse poznamenáva, že pre premiéra je Stredoeurópske fórum úplne nezmyselný projekt. „To chápem, je to presne to, čo je preňho úplný nezmysel: sviatok demokracie ako diskusie. Fórum na rozdiel od nepomerne drahších štátnych podujatí je verejné, je pre každého - a to doslova, nepotrebujete ani vstupenku. Pozývame na Slovensko diskutovať tých najinšpiratívnejších ľudí z regiónu, Európy a celého sveta - o budúcnosti demokracie, a o tom, čo je najnaliehavejšie pre Slovensko a zároveň pre svet,“ uviedla Šimečková.
Doplnila, že išlo o stovky špičkových vedcov a spisovateľov, medzi inými aj nositeľov Nobelových cien. Pritom tu nikdy predtým žiadny laureát Nobelovej ceny za literatúru nebol. „Fórum sa koná v Bratislave, ale často aj v iných mestách. A čo je ešte dôležitejšie: fóra sa zúčastňuje každý rok viac a viac bežných ľudí, minulý rok ich v bratislavskej v Starej tržnici bolo viac ako 900,“ zdôraznila.
K Stredoeurópskemu fóru 2021 ešte doplnila, že celý rok pripravovali štandardné fórum, no nebolo isté, či hostia budú môcť prísť, keďže Slovensko patrilo v tom čase medzi najrizikovejšie krajiny.
„A to, čo sme zorganizovali, neboli ,herecké prejavyʻ a ,rozhovor s Čaputovou v kostole, ktorá tam vzdychala o covideʻ. Diskusia Tomáša Halíka a Jacquesa Rupnika so Zuzanou Čaputovou v zaplnených bratislavských Klariskách, ktorú mohli ľudia sledovať aj online, nebolo ,vzdychanieʻ, bola to vážna reflexia toho, v čom sme žili, niečo, čo v spoločnosti nemá chýbať. Nemôžeme nechať bez komentára urážanie hostí, ktorí sú súčasťou fóra. Túto diskusiu sme zorganizovali v októbri, kým ešte covid naplno neprepukol,“ prízvukovala Šimečková.
K 17. novembru v Starej tržnici dodala, že nešlo o nejaké „herecké prejavy”, ale o mozaiku 32 textov k 32. výročiu novembra 89. Išlo o texty slovenských spisovateľov rôznych generácií, aj texty niektorých dôležitých ľudí novembra 89. Texty čítali členovia Činohry SND, Divadla Astorka a ďalších divadiel.
„Chceme sa poďakovať všetkým, čo nám držia palce a čo nám už pomohli. Veľa to pre nás znamená, každá a každý z Vás. Stredoeurópske fórum organizujeme aj tento rok, či sa to aj tento podarí, to sa teraz nedá celkom naisto povedať,“ uzavreli Šimečková s Pukovou.
Poslanci Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS predložia do Národnej rady SR uznesenie, ktorým chcú naštartovať audity a kontrolné mechanizmy v prípade údajného podvodu matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Martu Šimečkovú spolu s Andreou Pukovou premiér Robert Fico v sobotu obvinil zo subvenčného podvodu v súvislosti so žiadaním dotácií na podujatie Stredoeurópske fórum.
„V tomto prípade sa stalo, že na jeden a ten istý účel boli poskytnuté finančné prostriedky z viacerých zdrojov, preto je potrebné urobiť audit, aby sme získali prehľad nielen o tomto, ale aj o ďalších prípadoch, ktoré môžu byť,“ povedal v utorok na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter.
Audit má byť podľa uznesenia „k prijatiu systémových, riadiacich a kontrolných opatrení pri čerpaní dotačných a grantových finančných prostriedkov ústredných orgánov štátnej správy za obdobie rokov 2020 – 2024“.
Koaliční poslanci navrhujú, aby Národná rada konštatovala, že v týchto rokoch boli v ústredných orgánoch štátnej správy poskytnuté granty, dotácie a iné formy podpory, pri ktorých sa vyskytujú podozrenia na duplicitu, nehospodárnosť alebo neoprávnené čerpanie. Chcú tiež, aby parlament žiadal vládu o vykonanie komplexného auditu čerpania financií a na tento účel zriadila medzirezortnú kontrolnú skupinu, zloženú zo zástupcov všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a subjektov, ktoré poskytli granty.
Cieľom má byť komparatívna kontrola dokumentácie a identifikovanie duplicitného alebo neoprávneného čerpania dotácií. Prijať sa majú systémové opatrenia, ktoré do budúcnosti zabránia podvodom. Ak budú zistenia obsahovať podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, má ich posunúť ďalej orgánom činným v trestnom konaní. Vláda má tiež podľa návrhu pravidelne informovať Národnú radu SR o výsledkoch vykonaného auditu a plnení opatrení.
Podľa poslanca Smeru-SD Tibora Gašpara sa Šimečková a Puková v zásade priznávajú, keď hovoria, že ide len o nezrovnalosti v účtovníctve, ktoré v prípade potreby napravia. Obvinil médiá, že nemajú záujem o tejto kauze písať a posťažoval sa aj na reakciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Ten vo videu na sociálnej sieti povedal, že ak majú štátne orgány informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, sú povinné to oznámiť, pričom tlačová beseda na to nestačí. Fico totiž na tlačovke povedal, že trestné oznámenie zatiaľ neplánuje podať.
„Keď sa hovorilo o možných problémoch pri financovaní volebnej kampane pána prezidenta Pellegriniho, keď sa tu spomínal záchrankový tender prišla reakcia, že z pokynu generálneho prokurátora budú preverené všetky tieto podozrenia. My nič iné neočakávame ani teraz,“ povedal Gašpar. Šimečková s Pukovou už medzičasom informovali, že „proti bezprecedentnému urážaniu“ sa idú brániť trestným oznámením.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
